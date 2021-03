Francesca Lodo/ Salva al televoto rinasce! Ilary Blasi: “Ora ti riconosco”

Francesca Lodo si salva contro Brando Giorgi e rinasce all’Isola dei Famosi 2021

Francesca Lodo è rinata. Dopo la nomination ricevuta e le lacrime, la bella sarda protagonista dell’Isola dei Famosi 2021, si è presentata in Palapa e alle nomination con un sorriso nuovo che la stessa Ilary Blasi ha notato e capito. Il fatto che il pubblico l’abbia preferita a Brando Giorgi e le abbia permesso di continuare la sua avventura ha di colpo spazzato via tutto quello che è successo nei giorni scorsi quando, in balia della malinconia e dei primi giorni in preda ai naufraghi e alle prime discussioni, stava per mollare la spugna. A rincuorarla ci ha pensato proprio l’amica e conduttrice che davanti alla visione della sua amica in una crisi di pianto, ha pensato bene di spingerla a reagire perché quella che ha visto non è sicuramente la Francesca che è abituata a vedere e conoscere.

Francesca Lodo nomina Awed: “Troppo comodo stare al sole tutto il giorno”

Francesca Lodo all’Isola dei Famosi 2021 ha sicuramente accettato il suo invito calandosi nei panni della naufraga indaffarata decidendo di andare a pesca, con successo, e darsi da fare. Proprio questo motto è stata alla base della sua nomination visto che ha deciso di fare il nome di Awed che si da poco da fare e parla troppo: ‘Anche a me piacerebbe stare coricata al sole tutto il giorno’ ma i naufraghi sanno bene che il lavoro è causa della loro sopravvivenza, non si può fare niente. Come andrà questa nuova puntata per la sarda? In questi giorni non ha avuto modo di scontrarsi con nessuno anche perché il gruppo si è allargato visto che il pubblico ha deciso di mettere insieme Burinos e Rafinados, e le carte in tavola potrebbero per questo cambiare con equilibri precari proti a rompersi e nuove alleanze da formare. Da che parte starà Francesca Lodo e con chi la ritroveremo questa sera in palapa?

