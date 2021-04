Francesca Lodo si vendica del tradimento di Gilles Rocca?/ Il bacio rifiutato potrebbe costare caro…

Francesca Lodo all’Isola dei Famosi 2021 rimane fedele a Gilles Rocca..

Francesca Lodo è fedelissima a Gilles Rocca all’Isola dei Famosi 2021 ma lui continua a tradirlo. Lo ha fatto nelle settimane scorse in seguito ad una serie di discussioni, lo ha fatto anche lunedì quando poteva nominarlo, e ne avrebbe avuto tutte le ragioni, e non lo ha fatto, e anche quando è arrivato il momento di scegliere i compagni da mandare negli arrivisti ha fatto un passo indietro tenendosi stretto proprio il fonico, cosa ne sarà di loro adesso? Sembra che in questi due giorni le cose non siano peggiorate tra loro e che ormai per il quieto vivere si sia andati avanti nonostante il tradimento che invece lui ha fatto ai danni di lei, ma cosa è successo di preciso? Chi ha seguito la puntata di lunedì scorso del programma sa bene che la bella sarda è finita in crisi e in lacrime proprio per via dell’amico.

Vera Gemma "Ho pianto per mia mamma Natalia che è morta"/ Lodo "Non strumentalizzare"

Francesca Lodo sa già chi nominare “nonostante il no al bacio di Gilles Rocca”

Gilles Rocca ha detto di no alla prova del bacio in apnea all’Isola dei Famosi 2021 segnando così la disfatta di Francesca Lodo che ha dovuto rinunciare ad un piatto di pesta finendo così in lacrime la prova. Il fonico, nonostante le parole e le insistente di Ilary Blasi che ha trovato il suo no, ha comunque continuato a portare avanti la sua idea di rispetto, e adesso? In settimana i due non hanno avuto modo di litigare e hanno continuato a lavorare fianco a fianco come se niente fosse, ma siamo sicuri che questa cosa non cambierà questa sera? Francesca Lodo si è detta sicura su chi nominare questa sera

LEGGI ANCHE:

Francesca Lodo/ Dalle lacrime per Vallettopoli alla guerra con Vera Gemma e Beatrice MarchettiFrancesca Lodo/ Amica di tutti? Vera Gemma pronta per la bordata all'Isola

© RIPRODUZIONE RISERVATA