Francesca Lollobrigida/ Diretta 3000 metri pattinaggio velocità streaming video tv

Le prime speranze di medaglia per l’Italia arriveranno stamattina dalle Olimpiadi Pechino 2022 con Francesca Lollobrigida, impegnata nei 3000 metri di pattinaggio velocità femminile, in diretta dalle ore 9.30 italiane dal National Speed Skating Oval di Pechino. Diciamo subito che ci sarà però un po’ da aspettare, perché la nostra Francesca Lollobrigida sarà impegnata nella decima e ultima batteria insieme all’olandese Irene Schouten, dunque la prestazione dell’azzurra chiuderà la gara e quando taglierà il traguardo sapremo subito se e quale medaglia eventualmente sarà per l’Italia.

Olimpiadi Pechino 2022, sci alpino/ Thoeni: “Italia davvero forte!” (Esclusiva)

Il meccanismo della gara è piuttosto semplice: gareggiano due atlete per volta, che però sono in gara più con il cronometro che tra loro, infatti alla fine verrà stilata una sola classifica che sarà naturalmente determinata dal tempo. Nel caso dei 300 metri femminili sono in gara in tutto 20 atlete, dunque vi saranno dieci batterie da due concorrenti ciascuna e come abbiamo detto Francesca Lollobrigida sarà in gara nella decima ed ultima, ottimo segnale perché significa avere uno dei migliori tempi d’iscrizione.

Medagliere Olimpiadi Pechino 2022/ Diretta classifica e risultati, oggi 5 febbraio

FRANCESCA LOLLOBRIGIDA DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE I 3000 METRI PATTINAGGIO VELOCITA’

La diretta tv dei 3000 metri di pattinaggio velocità femminile con Francesca Lollobrigida alle Olimpiadi Pechino 2022 sarà garantita sui canali della Rai (possono essere Rai Due e Rai Sport + HD) in chiaro per tutti e sui canali di Eurosport, riservati però agli abbonati Sky o DAZN. La diretta streaming video sarà garantita rispettivamente da Rai Play oppure Discovery +. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY

FRANCESCA LOLLOBRIGIDA, DIRETTA 3000 METRI PATTINAGGIO VELOCITA’: RISULTATI E CONTESTO

La diretta dei 3000 metri di pattinaggio velocità femminile vedrà dunque Francesca Lollobrigida grande protagonista alle Olimpiadi Pechino 2022 oggi per l’Italia. Nata a Frascati il 7 febbraio 1991 e pronipote della celebre attrice Gina Lollobrigida è fortissimo soprattutto nella gara con partenza in linea, di cui è stata vincitrice della Coppa del Mondo e campionessa europea, ma negli ultimi anni è cresciuta molto anche nelle gare contro il tempo e in particolare proprio nei 3000 metri, dunque ci sarà da fare grande attenzione.

Italiani in gara Olimpiadi invernali Pechino 2022/ Dorothea Wierer, oggi 5 febbraio

L’avversaria più pericolosa dovrebbe essere proprio l’olandese Irene Schouten, che sarà in pista per ultima con l’azzurra ed è la principale favorita per la medaglia d’oro nella gara d’apertura del programma del pattinaggio di velocità alle Olimpiadi Pechino 2022, mentre fra le atlete che vedremo in gara in precedenza una delle più blasonate è la ceca Martina Sablikova. Ci sarà la medaglia per Francesca Lollobrigida?



© RIPRODUZIONE RISERVATA