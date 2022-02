Francesca Lollobrigida/ Diretta 5000 metri pattinaggio velocità, streaming video Rai

DIRETTA 5000 METRI PATTINAGGIO VELOCITÀ: FRANCESCA LOLLOBRIGIDA PUNTA ALLA MEDAGLIA!

Nuove speranze di medaglia per l’Italia arriveranno dalle Olimpiadi Pechino 2022 con Francesca Lollobrigida, impegnata oggi giovedì 10 febbraio nei 5000 metri di pattinaggio velocità femminile, in diretta dalle ore 13.00 italiane dal National Speed Skating Oval di Pechino. Si tratta della gara più lunga del programma femminile del pattinaggio di velocità in pista lunga, ma pure quella con meno partecipanti: solamente 12 atlete prendono parte ai 5000 metri e la nostra Francesca Lollobrigida sarà impegnata nella sesta e ultima batteria insieme all’olandese Irene Schouten, dunque si ripeterà la situazione dei 3000 metri che videro d’oro Schouten e Lollobrigida argento, la prestazione dell’azzurra chiuderà la gara e quando taglierà il traguardo sapremo subito se e quale medaglia eventualmente sarà per l’Italia.

Il meccanismo della gara è piuttosto semplice: gareggiano due atlete per volta, in gara con il cronometro dal momento che infine sarà stilata una sola classifica che sarà naturalmente determinata dal tempo di ciascuna di loro – ovviamente arrivare prima dell’avversaria della stessa batteria conta nel senso che significa avere fatto un tempo migliore, ma di per sé non determina nulla. Nel caso dei 5000 metri femminili sono in gara in tutto 12 atlete, dunque vi saranno sei batterie da due concorrenti ciascuna e come abbiamo detto Francesca Lollobrigida sarà in gara nella sesta ed ultima, frutto dell’argento nei 3000. Andiamo allora a scoprire tutte le informazioni per seguire al meglio la diretta dei 5000 metri femminile di pattinaggio di velocità delle Olimpiadi Pechino 2022.

FRANCESCA LOLLOBRIGIDA DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE I 5000 METRI PATTINAGGIO VELOCITÀ

La diretta tv dei 5000 metri di pattinaggio velocità femminile con Francesca Lollobrigida alle Olimpiadi Pechino 2022 sarà garantita sui canali della Rai (possono essere Rai Due e Rai Sport + HD) in chiaro per tutti e sui canali di Eurosport, riservati però agli abbonati Sky o DAZN. La diretta streaming video sarà garantita rispettivamente da Rai Play oppure Discovery +. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY

FRANCESCA LOLLOBRIGIDA, DIRETTA 5000 METRI PATTINAGGIO VELOCITÀ: RISULTATI E CONTESTO

La diretta dei 5000 metri di pattinaggio velocità femminile vedrà dunque Francesca Lollobrigida di nuovo grande protagonista alle Olimpiadi Pechino 2022 oggi per l’Italia. Festeggiato il compleanno lunedì 7 febbraio con al collo l’argento dei 3000 metri di sabato scorso, Lollobrigida è forte soprattutto nella gara con partenza in linea (che sarà settimana prossima), di cui è stata vincitrice della Coppa del Mondo e campionessa europea, ma negli ultimi anni è cresciuta molto anche nelle gare contro il tempo, quindi ci sarà da fare grande attenzione anche sui 5000 metri, la distanza più lunga delle gare contro il tempo.

L’avversaria più pericolosa potrebbe essere ancora una volta proprio l’olandese Irene Schouten, che sarà in pista per ultima con l’azzurra, mentre fra le atlete che vedremo in gara in precedenza dobbiamo segnalare come minimo la ceca Martina Sablikova, la russa Natalia Voronina che detiene il record del mondo e Isabelle Weidemann, la canadese di bronzo sui 3000 metri dietro Schouten e l’azzurra. Ci sarà la seconda medaglia per Francesca Lollobrigida?



