Francesca Lollobrigida/ Diretta mass start pattinaggio velocità streaming video tv

FRANCESCA LOLLOBRIGIDA DIRETTA STREAMING VIDEO TV: ANCORA A MEDAGLIE?

Francesca Lollobrigida sarà grande protagonista nella mass start femminile del pattinaggio di velocità su pista lunga alle Olimpiadi Pechino 2022 oggi, sabato 19 febbraio: potrebbe essere una sorta di chiusura del cerchio di questi Giochi invernali in Cina, perché la prima medaglia italiana fu proprio quella d’argento vinta da Francesca Lollobrigida con il secondo posto nei 3000 metri esattamente due settimane fa, oggi la pattinatrice laziale sarà di nuovo molto attesa e speriamo che ci possa far esultare ancora una volta.

La mass start è in assoluto la gara preferita da Francesca Lollobrigida, che quattro anni fa chiuse al quarto posto questa gara, sfiorando dunque il podio olimpico. Il suo principale obiettivo per Pechino 2022 era quello di ottenere finalmente la medaglia propizio nella mass start, il fatto che Lollobrigida abbia già un argento al collo potrebbe essere un vantaggio perché la pressione potrebbe essere meno forte. Fissiamo allora gli appuntamenti: ci sarà innanzitutto la semifinale alle ore 8.45, poi la finale sarà alle ore 10.00 e Francesca Lollobrigida sarà una delle grandi favorite.

FRANCESCA LOLLOBRIGIDA DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA MASS START PATTINAGGIO VELOCITÀ

La diretta tv della mass start femminile di pattinaggio velocità con Francesca Lollobrigida alle Olimpiadi Pechino 2022 sarà garantita sulle reti olimpiche, dunque su Rai Due in chiaro per tutti e sul canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. La diretta streaming video sarà di conseguenza garantita sia da Rai Play sia da Discovery +. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAI PLAY

FRANCESCA LOLLOBRIGIDA, DIRETTA MASS START PATTINAGGIO VELOCITÀ: RISULTATI E CONTESTO

La diretta della mass start femminile di pattinaggio di velocità con Francesca Lollobrigida è una gara anomala nel contesto di questo sport, nel quale si gareggia sempre a livello individuale contro il cronometro, ad eccezione appunto della mass start che è stata introdotta alle Olimpiadi per la prima volta quattro anni fa a Pyeongchang 2018. Le partecipanti sono in totale 29, la prima fase sarà come detto la semifinale, con due batterie che promuoveranno alla finale le prime 8 di ciascuna. Sarà dunque una finale a 16 e arrivarci dovrebbe essere una pura formalità per Francesca Lollobrigida, poi naturalmente il gioco si farà più duro, con l’olandese Irene Schouten che potrebbe essere ancora una volta la rivale principale.

Nel corso della gara mass start vi sono anche dei traguardi intermedi, come se fossimo in una corsa di ciclismo, che mettono in palio dei punti che possono fare comodo soprattutto in semifinale per entrare fra le prime otto di ciascuna serie, però di fatto l’ordine d’arrivo sul traguardo sarà decisivo, soprattutto in finale dove i piazzamenti che contano sono naturalmente “solo” i primi tre. Altra avversaria di spicco sarà la canadese Ivanie Blondin, che è infatti al primo posto del ranking mondiale della mass start femminile che vede però seconda la nostra Francesca Lollobrigida. Si può sognare anche l’oro…

