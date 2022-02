Francesca Lollobrigida/ Due medaglie alle Olimpiadi e domani portabandiera

Francesca Lollobrigida è stata una delle grandi protagoniste per l’Italia alle Olimpiadi Pechino 2022, perché due settimane fa aveva aperto i nostri podi con la medaglia d’argento nei 3000 metri e oggi si è presa un’altra medaglia a cinque cerchi grazie al bronzo nella mass start femminile di pattinaggio di velocità, sport nel quale è la prima donna italiana di sempre ad ottenere medaglie alle Olimpiadi, dunque possiamo davvero parlare di una pagina di storia scritta da Francesca Lollobrigida, che ormai non attira più l’attenzione in quanto pronipote della celebre attrice Gina Lollobrigida, ma merita di essere celebrata per le sue imprese.

Francesca Lollobrigida bronzo/ Diretta mass start: terzo oro per Irene Schouten!

Sicuramente la storia di Francesca Lollobrigida è particolare, non solo perché pronipote di Gina ma soprattutto perché il pattinaggio sul ghiaccio non è di certo lo sport più tipico per chi nasce nel Lazio – ricordiamo che la nostra pattinatrice è nata il 7 febbraio 1991 a Frascati. In effetti, il suo primo sport fu il pattinaggio a rotelle, nel quale Francesca Lollobrigida è stata addirittura per ben sedici volte campionessa del mondo in diverse specialità, con un solo problema: non è uno sport olimpico. Proprio per inseguire il sogno delle Olimpiadi, Francesca Lollobrigida ha deciso di passare al pattinaggio su ghiaccio, trasferendosi al Nord per allenarsi, in particolare a Baselga di Piné, che è la culla italiana del pattinaggio di velocità in pista lunga.

MEDAGLIERE OLIMPIADI PECHINO 2022/ Diretta risultati classifica: bronzo Lollobrigida!

FRANCESCA LOLLOBRIGIDA: LE DUE MEDAGLIE E IL RUOLO DI PORTABANDIERA…

Il sogno di Francesca Lollobrigida iniziò a realizzarsi a Sochi 2014 con la prima partecipazione; a Pyeongchang 2018 ecco il quarto posto nella mass start, sua gara preferita, della quale è stata anche campionessa europea; a Pechino 2022 però è arrivata l’apoteosi, grazie al bronzo nella gara “di gruppo” ma anche l’argento nei 3000 metri, a dimostrazione del fatto che ormai Francesca Lollobrigida è competitiva in ogni tipo di gara – infatti è stata anche quarta nei 5000 metri e sesta sui 1500, quattro gare e mai sotto il sesto posto.

TEAM EVENT RINVIATO PER VENTO/ Olimpiadi 2022: si tenta il recupero domani

C’è di più: le Olimpiadi Pechino 2022 non sono ancora finite per Francesca Lollobrigida, o per meglio dire le gare sono terminate ma domani ci sarà un’altra grandissima soddisfazione per la pattinatrice, che infatti sarà la portabandiera dell’Italia nella cerimonia di chiusura dei Giochi. Una scelta anche favorita da motivi logistici (naturalmente l’onore va a chi è ancora a Pechino a fine Olimpiadi), ma più che legittima grazie agli eccellenti risultati e che diventerà ancora più significativa perché la cerimonia di chiusura è sempre il momento del passaggio di consegne tra l’Olimpiade che sta per terminare e quella che sarà fra quattro anni. Lo sappiamo benissimo: sarà Milano Cortina 2026…



© RIPRODUZIONE RISERVATA