Protagonista della seconda puntata di “Boss in Incognito”, il programma condotto da Elettra Lamborghini, sarà l’azienda “Lonigro Fruit”, realtà barese tra le più apprezzate del territorio. L’azienda, come dice lo stesso nome, commercia frutta ma negli ultimi anni si è specializzata nel progetto del Luxury Food. A lanciare il progetto è stata Francesca Lonigro, che sarà appunto protagonista del programma condotto da Elettra. Francesca non è solo la figlia del proprietario dell’azienda, ma anche la direttrice commerciale della Lonigro Fruit, il volto che vedremo in televisione questa sera pronta a stupire i suoi dipendenti con sorprese speciali, regalando loro un sogno e una vita nuova.

Ma chi è Francesca Lonigro, sales e marketing manager dell’azienda? A guidare l’impresa di famiglia è il padre di Francesca. Proprio lei, però, ha proposto al papà di far fare all’azienda un ulteriore step in avanti, entrando nel mercato del luxury food. La direttrice commerciale della Lonigro Fruit si è laureata in marketing a Bari, per poi specializzarsi appunto nella gestione della sua azienda, nata da tre generazioni di agricoltori.

Francesca Lonigro, direttrice commerciale della Lonigro Fruit, è cresciuta in azienda, ambiente che frequenta da quando è una bambina, al fianco del papà, del quale ha seguito l’esempio. Proprio per questo ha deciso di specializzarsi in marketing, per prendere un giorno le redini dell’impresa di famiglia con sede a Noicattaro. Proprio le sue competenze e capacità le hanno permesso ben presto di diventare un punto fermo in azienda, con idee innovative e accattivanti.

Nonostante qualche difficoltà, in poco tempo, però, Francesca ha dimostrato di essere adatta a quel ruolo e di avere le giuste idee per rilanciare la Lonigro Fruit anche in altri mercati. “Troppo giovane per fare questo lavoro? Forse. Ma anche troppo giovane per mollare. Perché tra decisioni, campi e responsabilità, ci metto sempre il sorriso” ha spiegato la Boss in incognito.

