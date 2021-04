Francesca Manzini/ Ad Amici 2021 nei panni di Belen Rodriguez?

Francesca Manzini torna nella scuola di Amici 2021 ma…

Francesca Manzini bis ad Amici 2021. Proprio nei giorni scorsi l’attrice comica e imitatrice ha avuto mdo di entrare nella scuola per incontrare i ragazzi e parlare un po’ con loro dell’esperienza che stanno vivendo senza dimenticare che lei stessa è stata allieva nella scuola. Proprio per questo è riuscita a dare consigli preziosi ai ragazzi mostrandosi poi in veste di imitatrice e prendendo di mira Maria de Filippi e i suoi colleghi tra le risate di tutti, soprattutto quelle di Giulia ed Enula che sembravano davvero coinvolte dai suoi sketch. La Manzini ha avuto modo di rivelare che sarà lei l’ospite del serale e che prenderà il posto di Pio e Amedeo, concentrati sulla loro trasmissione, come ‘comica’ e sicuramente porterà sul palco uno dei suoi cavalli di battaglia.

Francesca Manzini sul palco di Amici 2021 nei panni di Belen Rodriguez?

Chi la conosce sa bene che spesso si è calata nei panni di Sabrina Ferilli, volto noto per il pubblico di Amici 2021, ma anche di Simona Ventura, Maria De Filippi e Mara Venier, quale sarà il personaggio scelto per questo serale e cosa farà la Manzini tenendo conto che in studio non ci sono solo i professori ma anche i giudici? In molti sono pronti a scommettere che potrebbe spuntare dal suo armadio anche la bella Belen e a quel punto le risate non mancheranno. Nelle scorse settimane Francesca Manzini è stata impegnata con Striscia la Notizia al fianco di Gerry Scotti e da un paio di settimane ha lasciato il suo posto a Michelle Hunziker. Proprio per questo può dedicarsi ora ad Amici 2021 e chissà che la sua partecipazione non si solo destinata alla puntata di oggi ma anche a quelle che verranno. Proprio sul palco di Amici Celebrities, la Manzini si è fatta notare come cantante e ballerina tra i complimenti di tutti. Adsso non ci rimane che capire quale sarà il suo ruolo questa sera.

