Francesca Manzini, chi è/ Deep-fake di Mara Venier conduce Striscia con Gerry Scotti

Adesso Francesca Manzini non dorme più. Da quando ha scoperto di condurre Striscia La Notizia, la famosa imitatrice non vede l’ora di cominciare. Così insieme a Gerry Scotti si troverà a dirigere per una settimana il popolare tg satirico di Canale 5. Un’avventura inaspettata per Francesca Manzini, ma anche un sogno che si realizza. Dopo aver imitato Maria De Filippi e Belén, Monica Bellucci e Simona Ventura, Francesca Manzini si siede finalmente dietro la scrivania di canale5 per raccontare l’Italia attraverso il contributo degli inviati storici di Striscia la notizia. Una chiamata inaspettata, ma comunque molto attesa: “Quando ho saputo mi sono messa a piangere per la gioia. Ma poi è ripassato il postino con un’altra busta dove c’era scritto che era uno scherzo, seguita da una terza in cui Ricci aggiungeva che era la seconda busta quella scherzosa, e che quindi avrei davvero condotto “Striscia La Notizia”

Francesca Manzini a Striscia La Notizia: “Sto studiando delle gag”

Francesca Manzini è pronta a cogliere la sfida di Striscia La Notizia. Insieme a Gerry Scotti si trova al timone del tg satirico per sette puntate. Sette giorni di gag, divertimento e notizie di attualità. A TV Sorrisi e Canzoni, Francesca Manzini ha fatto capire di essere prontissima per questa nuova avventura: “Da quando ho saputo non chiudo occhio e guardo tutte le puntate con Gerry per capire come poter interagire. Mi sono messa a studiare pure delle gag per stupire il pubblico tutti i giorni e nella fase di apertura ci saranno delle battute sull’attualità”. Ironia, divertimento e leggerezza pur affrontando temi molto importanti. Striscia La Notizia ovviamente non cambia, d’altronde nemmeno la Manzini vorrebbe. Proprio lei che su Instagram è registrata come “Manza”, segno evidente di un’ironia insita: “Quando per iscrivermi ho messo il mio nome per esteso non me lo ha accettato, forse perché era stato già registrato. Così il sistema mi ha proposto questo. È un caso”.

Francesca Manzini: “Dopo Striscia la Notizia andrò in depressione”

Francesca Manzini non ha ancora cominciato con la conduzione di Striscia la Notizia ma sa per certo che quando finirà, sentirà una forte nostalgia: “Andrò in depressione“, scherza. “Ma resterò con i piedi per terra. Continuerò con i “deepfake” e se piacerò magari resterò a “Striscia””. La conduttrice quindi non esclude una conferma al tg satirico di Canale 5, anche se l’amore per le imitazioni resta. D’altronde è una passione che si porta dietro dall’età di otto anni: “C’erano delle cene stupende a casa di mia zia. Mentre loro giocavano a carte, io mi mettevo davanti allo specchio in salone, prendevo il vassoio e imitavo la Carrà con tanto di mosse”, svela ancora divertita la Manzini. Da questa sera farà divertire il pubblico di Striscia la Notizia.



