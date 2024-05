Francesca Manzini chi è e i problemi di anoressia/ “Sono finita ad alimentarmi con le flebo

Francesca Manzini, nota imitatrice e conduttrice radiofonica, sarà ospite nella puntata di oggi a La volta buona di Caterina Balivo. Nonostante la sua carriera sia piena di ironia e di risate, la vita non è stata sempre leggera e spensierata per il volto televisivo. Manzini, infatti, ha sofferto di anoressia e di gravi disturbi alimentari a causa dei quali ha rischiato di morire.

“Sono stata anoressica per diversi mesi, poi bulimica per sette anni, e per altri tre ho sofferto di binge-eating disorder. Come la depressione, questi disturbi si insinuano con uno scatto silente. Sono stata molto male, sono finita ad alimentarmi con le flebo. Ero una barca in mezzo alla tempesta” ha svelato la co-conduttrice di Striscia La Notizia ai microfoni di Vanity Fair.

Francesca Manzini e la terribile lotta contro anoressia e bulimia: il racconto

Non molti direbbero che dietro il sorriso raggiante di Francesca Manzini si potesse nascondere l’ombra dell’anoressia e bulimia. Questi disturbi, accompagnati dalla depressione, hanno accompagnato l’imitatrice per tanti anni; uscirne non è stato semplice c’è voluta tanta buona volontà e tempo di metabolizzare il tutto: “Non ci si può curare da soli, ma bisogna essere decisi: tre parole, forza – di – volontà, mi hanno permesso di cercare aiuto” ha dichiarato a Vanity Fair.

Il volto televisivo ha, dunque, deciso di ricorrere alla psicoterapia con la quale ha iniziato un lungo percorso di guarigione: “È cambiata la mia percezione della vita. sono finalmente presente a me stessa. Io, che ho sempre imitato la voce degli altri, adesso mi focalizzo anche sulla mia. Mi sono liberata da quella bambina bisognosa di attenzioni che ero, e ho smesso di elemosinare amore e affetto. Da allora attraggo generosità, allegria, vita e leggerezza” ha ammesso Manzini che ha invitato tutti a chiedere aiuto a un professionista perchè: “Non siamo in grado di farci un’autoanalisi“.











