Francesca Manzini, chi è il nuovo fidanzato Matteo: “E’ amore, rispetto, gentilezza”/ “Eravamo già amici…”

La puntata odierna de La Volta Buona in compagnia di Caterina Balivo è stata impreziosita dalla presenza di Francesca Manzini. La sua ilarità e umorismo hanno investito l’intero studio e sicuramente anche i telespettatori; una briosità unica nel suo genere coniugata da mille voci e imitazioni che sapientemente gestisce con ironia e sagacia.

Nella prima parte di intervista, Francesca Manzini ci ha regalato alcune delle sue migliori imitazioni: da Chiara Ferragni a Ilary Blasi, passando per Francesca Fagnani nel format “Belve”. Caterina Balivo non poteva però non approfittare della sua presenza per indagare anche sulla sua attualità sentimentale, a quanto pare quanto mai florida. L’attrice è partita però da alcune considerazioni nel merito della rottura con l’ex compagno Marco Scimia: “Mi sono lasciata con il vecchio ragazzo, se siamo rimasti in buoni rapporti? Si dice così, ma ognuno fa la propria vita…”.

Francesca Manzini ha dunque accennato al suo nuovo fidanzato con parole più che al miele: “Adesso c’è molta delicatezza, un amore vero e sano…”. il tema dell’amore non è sempre stato rose e fiori per l’attrice, come dimostrato da quanto raccontato oggi a La Volta Buona. “Ho sofferto tanto per amore, lo cercavo, lo elemosinavo; ero proprio alla ricerca spasmodica e finchè fai così non capisci cosa sei e cosa vuoi, come se chiunque vada bene. Adesso invece sono ben consapevole, centrata e pronta. Perché facevo così? Avevo bisogno di attenzioni, di amore e di affetto… Mi bastava anche una minima attenzione e io la confondevo per amore, quando poi non era così”.

Proseguendo nel racconto delle sofferenze d’amore, Francesca Manzini ha confermato di aver vissuto anche una relazione particolarmente tossica. “… L’ho capito quando ho cominciato ad annullarmi, smisi di lavorare per 3 anni, dissi: ‘Va bene, vivo solo in funzione di te’. Antonio Ricci una volta mi disse: ‘Fidanzati prima con te stessa’…”. E’ giunto poi il momento di decantare la bellezza del suo rapporto con il nuovo fidanzato, Matteo: “Lui è rispetto, gentilezza, educazione, amore… L’ho conosciuto al ghetto ebraico, dico: ‘Guarda che bella luna’, e mi ha baciato. Ci conoscevamo già da 8 anni, c’è tutta una storia dietro: eravamo già amici”.











