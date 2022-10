Francesca Manzini: “Dopo Striscia papà mi commosse”/ “Era contrario al mio lavoro”

Francesca Manzini, nota imitatrice ma anche grande conduttrice, è stata ospite stamattina negli studi del programma di Rai Due, I Fatti Vostri. Si parte dagli esordi della stessa, avvenuti proprio in Rai: “Avevo 18 anni, non avevo ancora la partita iva e nemmeno la patente. E’ stato un bellissimo e tostissimo debutto – dice riferendosi ad un’imitazione ad un programma della tv pubblica – sembra la pubblicità dell’acqua. Un momento in cui poco prima di arrivare agli studi dissi a mio padre (Maurizio Manzini team manager Lazio ndr) che avevo lasciato tutto. All’inizio era contrario poi si è ricreduto”.

“Era il 2 marzo – ha continuato ancora Francesca Manzini – primo giorno di conduzione a Striscia e appena finita la conduzione mi disse ‘Sono orgogliosa di te, non sapevo quanto fossi brava’, io le lacrime, fu un bel momento di riconciliazione”. Sull’imitazione storica a Mara Venier: “Siamo in grande confidenza ormai. Mara mi chiamò, io la imitai ad una radio, feci uno scherzo con la sua voce, e venuta a saperlo disse che mi volle conoscere. Così è nata l’amicizia, abbiamo fatto anche una copertina insieme su Chi, non l’aveva mai fatto con nessuno”.

FRANCESCA MANZINI E L’IMITAZIONE DI ILARY BLASI: “E’ STATA CARINA…”

Sull’imitazione di Ilary Blasi, Francesca Manzini: “Lei è rimasta contenta della mia imitazione, è stata molto carina, ha fatto una stories dove ha menzionato me e Francesco. Lei è stata molto ironica, un gesto carino anche nei confronti di Striscia, nulla a che vedere con le sue questioni private”. Francesca Manzini non ha ancora preso la patente: “Io non la prenderò mai, vado in bici e aiuto l’ambiente, sarà contenta Greta Thunberg”. Chiusura dedicata al suo ultimo programma su Rai Due: “E’ bellissimo, è un varietà carino e ci sta, ci vuole un po’ di leggerezza”.

