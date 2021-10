Francesca Manzini è Asia Argento/ Quarto giudice a Tale e Quale Show

Il quarto giudice della puntata di Tale e quale Show è Francesca Manzini che siederà accanto a Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello nei panni di Asia Argento. L’imitatrice e conduttrice ha già partecipato al programma condotto da Carlo Conti nel 2020 come concorrente oltre ad aver partecipato ad altri programmi come Amici Celebrities e Striscia la Notizia, in cui ha avuto il ruolo di conduttrice e ha dovuto imitare personaggi come Mara Venier.

Francesca Manzini e il tumore "Un dolore che mi ha quasi ucciso"/ "Ora ne sono fuori"

L’annuncio della partecipazione di Francesca Manzini allo show condotto da Carlo Conti è stato annunciato dalla ragazza con una foto su Instagram che raffigurava il conduttore e lei stessa, già travestita da Asia Argento con la didascalia: “Brutti, Conti e Dannati.. a stasera!”. Tanti i commenti sotto il post della ragazza di buona fortuna per la sua imitazione di questa sera che sostituirà quella della scorsa puntata di Mario Giordano interpretato da Ubaldo Pantani.

Christian Vitelli, ex Francesca Manzini/ "I motivi dell’allontanamento sconosciuti"

Francesca Manzini e la sua relazione con Jhonny Depp…il sosia

Francesca Manzini durante un’intervista rilasciata a Verissimo nel 2019 ha parlato del suo passato, raccontando un rapporto conflittuale con i genitori che attuavano nei suoi confronti una “violenza psicologica” e oltre ai problemi con i genitori si sono aggiunti anche i problemi successivi con l’anoressia e la bulimia, la donna disse: “Sono stata anoressica per tre mesi e mezzo e subito dopo sono entrata nella bulimia per sei anni. Ho vissuto male perché ero in un abbandono totale”.

Francesca Manzini ha voltato pagina con il suo triste passato e adesso è felicemente fidanzata con Marco Scimia, un barbiere di trentacinque anni anche lui dotato di una capacità imitativa… l’uomo è il sosia italiano di Johnny Depp. Con Marco, Francesca sembra aver trovato finalmente il suo grande amore.

Francesca Manzini/ Saltato il matrimonio: "la vera forza di un amore è ascoltarsi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA