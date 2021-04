Francesca Manzini e Christian Vitelli si sono lasciati/ Salta il matrimonio e…

Francesca Manzini torna single. Se nei giorni scorsi abbiamo parlato della sua voglia di convolare a nozze con il fidanzato Christian Vitelli, che l’aveva chiesta in sposa proprio in ‘diretta’ social, adesso siamo qui a commentare il fatto che l’imitatrice e conduttrice di Striscia la notizia ha annunciato su Instagram la rottura dal fidanzato dopo un anno di amore. I due si erano conosciuti e grazie ai social e le chat avevano avuto modo di innamorarsi e di ‘frequentarsi’ nonostante l’anno complicato tra lockdown e problemi, e ora? A quanto pare tra lo speaker e doppiatore e la bella Francesca Manzini, è tutto finito almeno secondo quanto lei stessa rivela sui social annuncia la fine di qualcosa e l’inizio di una nuova vita per lei.

Francesca Manzini e Christian Vitelli si sono lasciati

In particolare, Francesca Manzini, reduce dalla sua conduzione di Striscia la notizia, ha rilanciato: “La vera forza di un amore è ascoltarsi, conoscersi e volersi bene, stimarsi, senza le urla di chi è sordo dentro. non è questo l’amore, bensì entusiasmarsi, condividere luce, cammino, volare e tenersi per mano semplicemente, riposarsi per capire quanta forza l’un l’altro si danno”. A quanto pare tutto questo mancava e non c’è stato tra loro e così la conduttrice ha poi concluso il suo lungo messaggio: “Fine-inizio di una nuova vita di me, Francesca”. Nessun commento da parte di Vitelli e nessuna motivazione ufficiale, almeno per il momento, su quanto è successo alla coppia.

