Francesca Manzini è Jennifer Lopez a Tale e Quale Show/ Scia positiva dopo la Bertè?

Francesca Manzini è Jennifer Lopez a Tale e Quale Show

Francesca Manzini è Jennifer Lopez a Tale e Quale Show. Chi meglio di lei avrebbe potuto portare sul palco del programma l’avvenente star del pop se non la bella imitatrice? I fan sono sicuri che lei possa riuscirci non solo per via del suo fisico prorompente ma anche per la sua voce che, chi ha seguito Amici lo sa bene, è davvero imponente. Sarà importante capire quale sarà la canzone che porterà sul palco e come la affronterà, questa performance le permetterà di rimanere in vetta alla classifica come ha fatto fino ad adesso? Francesca Manzini la scorsa settimana si è fermata ad un passo dal podio, ad un punto dal terzo posto, portando a casa 53 punti. Ma come sono stati i giudizi di Loretta Goggi e i suoi? L’appuntamento con il suo momento è fissato per questa sera in Tale e Quale Show ma i fan hanno ancora la testa a venerdì scorso, alla sua esibizione sulle note di Cosa ti aspetti da me di Loredana Bertè.

Scia positiva dopo la sua esibizione di Loredana Bertè di venerdì?

Francesca Manzini è arrivata sul palco di Tale e Quale Show con le stesse movenze della Bertè e con il look giusto, e la sua performance vocale? Il primo a parlare è Vincenzo Salemme che si dice sicuro che le critiche della settimana prima le hanno fatto bene perché davvero è stata sorprendente, ha tirato fuori il canto libero della Bertè e questo lo ha impressionato. Loretta Goggi l’ha trovata ottimo anche nelle scorse settimane, è anche questa volta è stata al top e anche quando è arrivata a prendere le note alte lo ha fatto alla grande senza mai sgranare la voce, è stata davvero brava e intensa. Giorgio Panariello si accoda agli altri giudici ammettendo di aver pensato la stessa cosa dicendosi colpito da quella che è stata la sua miglior performance. Luca Argentero chiude i giudizi ammettendo che forse la canzone non è la migliore della Bertè e forse questo l’ha un po’ frenata nell’esibizione e dal mostrare la sua bella voce. Alla fine è arrivata anche la sorpresa della serata con la Bertè che invita un video messaggio per complimentarsi con lei ringraziandola della bella performance. Come sarà adesso nei panni di Jennifer Lopez?



