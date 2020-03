Francesca Manzini e Juan Martín Hernández si sono lasciati/ “Rimane l’amicizia ma…”

“Quando un amore finisce il rispetto resta e l’amicizia vive”. È questa la didascalia con la quale Francesca Manzini introduce su Instagram un video attraverso il quale annuncia la fine della sua storia d’amore con Juan Martín Hernández. Reduce dalla conduzione del tg satirico “Striscia la Notizia” al fianco di Gerry Scotti, l’imitatrice ha spiegato i motivi della loro rottura. “Il mio rapporto con Juan è giunto al termine – ha esordito nel filmato – è passato poco tempo da una presentazione che ho fatto sui social e ho messo la nostra foto, ma diciamo che da tempo c’era un arrancare e quell’accontentarsi per non perdere un legame importante soprattutto mentale che si è subito tramutato in amicizia”.

Francesca Manzini, è finita con Juan Martín Hernández: “Non andate avanti per abitudine”

È finita la storia d’amore tra Francesca Manzini e Juan Martín Hernández. La storia col musicista è giunta al capolinea velocemente ma rimane l’affetto e il rispetto, come lei stessa ammette nel video: “Ci siamo lasciati in amicizia, – confessa la Manzini – si vive molto meglio, più sereni e con la voglia di andare altrove verso quello che si cerca, senza restare strizzati in una situazione solo per abitudine o altro”. Francesca Manzini parla inoltre di stili di vita differenti e inconciliabili “che non vogliono dire odio ma anzi rispetto”, tiene tuttavia a chiarire. Nonostante la rottura, l’imitatrice si dice serena e conclude con un messaggio rivolto a tutti i fan che hanno avuto modo di ascoltare e vedere questo video postato su Instagram: “Se non state bene ditelo, non andate avanti per convenienza o abitudine”.





