Francesca Manzini è Loredana Bertè/ Senza mai dimenticare il lato comico (Tale e Quale Show)

Francesca Manzini sarà Loredana Bertè in occasione della quarta serata di Tale e Quale Show, il talent show e varietà presentato come sempre da Carlo Conti. Francesca è reduce dall’imitazione di Giusy Ferreri e ha cantato il suo successo dell’estate 2019, Jambo. Dopo la sua esibizione, non sono mancate le opinioni da parte dei giudici del programma. Loretta Goggi ha elogiato l’intero spettacolo, sottolineando la bravura dell’artista nel suo ballo a piedi nudi. Vincenzo Salemme ha sottolineato quanto la Manzini abbia cantato molto bene, senza effettuare una caricatura del personaggio in questione e della sua voce originale e particolare. Per quanto riguarda Giorgio Panariello, la voce di Francesca è stata uguale a quella di Giusy, senza lasciare in secondo piano il lato comico. Ubaldo Pantani si è divertito, ma non si è espresso in puri giudizi tecnici.

Francesca Manzini, Tale e Quale Show: così finora

Dando un’occhiata al percorso di Francesca Manzini a Tale e Quale Show, l’artista si è piazzata in ottava posizione per la sua imitazione di Giusy Ferreri. Panariello e la Goggi l’hanno collocata in un buon quinto posto, mentre Pantani l’ha piazzata al sesto e Salemme al settimo. Nessun punto da parte degli altri concorrenti, che l’hanno così fatta scendere nella graduatoria della serata. Nella classifica generale, la Manzini si trova attualmente in sesta posizione, in piena lotta per proseguire la sua avventura anche dopo le prime sei puntate. Di sicuro, la ragazza si sta facendo valere e vuole continuare ad incrementare la propria fama tramite una sequenza di esibizioni ben riuscite.

