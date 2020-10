Francesca Manzini è Patty Pravo/ La classifica non la premia, e ora? (Tale e Quale)

Francesca Manzini è Patty Pravo a Tale e Quale Show 2020 di questa sera

Francesca Manzini è Patty Pravo a Tale e Quale Show 2020. L’imitatrice torna sul palco del talent show di Carlo Conti portando con sè il simbolo di una generazione di cantanti e di donne che si sono battute e che hanno rivoluzionato un mondo bigotto, seppur cambiando poco in realtà. Ma sarà davvero capace la Manzini di calarsi nei suoi panni? La sua fisicità è molto diversa da quella di Patti Pravo e non solo parlando di fisico ma anche in volto, i suoi tratti sono molto diversi da quelli della cantante che dovrà interpretare e questo potrebbe rovinare un po’ la performance. Sarà davvero così? Al momento Francesca Manzini è piazzata al nono posto nella classifica generale ad un passo dall’ultimo che vede perennemente presente Carmen Russo, davvero Fiorella Mannoia potrà aiutarla a sbloccare la situazione.

Francesca Manzini bocciata nei panni di Jennifer Lopez?

Settimana scorsa Francesca Manzini è salita sul palco proprio nei panni di Jennifer Lopez saltando, ballando e cantando sul palco ma portando a casa un niente di fatto perché fisicità e voce non erano molto simili all’originale. Nino Frassica scherza un po’ rivelando di conoscere il fratello Massimo Lopez ma poi ammette di averla trovata musicale. Giorgio Panariello l’ha trovata davvero molto brava ma non rispetto all’originale, l’ha trovata in una delle sue imitazioni meno riuscite. Vincenzo Salemme si è accorto che si è molto divertita mentre Loretta Goggi spera che questa sua esibizione possa aiutarla a risalire in classifica. Al momento sembra che la situazione non sia migliorata, cambierà questa sera?



