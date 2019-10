Francesca Manzini eliminata?/ Lacrime, duetto e Riki! (Amici Celebrities)

FRANCESCA MANZINI ELIMINATA AD AMICI CELEBRITIES?

Colpo di scena in arrivo ad Amici Celebrities? Quando si pensa agli eliminati di questa sera sicuramente nessuno pensa a Francesca Manzini ma le cose potrebbero andare diversamente. La bella imitatrice sarà chiamata a ballare e cantare mentre le prove si faranno sempre più ardue e complesse e, secondo le anticipazioni della serata, sembra che la vedremo cantare in duetto con Alberto Urso per cantare un grande classico, Alleluja. Questo basterà a salvarla? Durante la serata la Manzini avrà modo di ballare anche sulle note di uno dei successi degli ospiti della serata ovvero Riki ma la prima manche sarà vinta dai bianchi e sarà proprio lei che sarà congelata e mandata dietro le quinte in attesa dello scontro finale con Massimiliano Varrese. Chi uscirà? Non vogliamo rovinarvi la sorpresa…

FRANCESCA MANZINI IN SEMIFINALE AD AMICI CELEBRITIES CON IL DUETTO CON ALBERTO URSO?

Tutto è pronto per la nuova puntata di Amici Celebrities ad un passo dalla semifinale che sarà registrata martedì prossimo e andrà in onda mercoledì. Siamo sicuri che tra i semifinalisti di questa prima edizione non potrà non esserci la vera rivelazione ovvero Francesca Manzini. L’attrice e imitatrice è arrivata in punta di piedi conquistando Giuliano Peparini, che adora il suo modo di stare sul palco e di essere così espressiva in ogni suo passo, ma anche il pubblico a casa e gli altri due giudici del programma, ovvero Ornella Vanoni e Platinette. Questa sera Francesca Manzini salirà sul palco del programma con la consueta esibizione di squadra ma anche per ballare e cantare in solitaria. In particolare, secondo quanto possiamo evincere dai video e le foto delle prove generali, sembra che Francesca Manzini prenderà posto al piano al fianco di Alberto Urso per un duetto che regalerà brividi ed emozioni al pubblico a casa. Questo le permetterà di approdare in semifinale?

ORNELLA VANONI E PLATINETTE PAZZI DI FRANCESCA MANZINI

Le esibizioni di Francesca Manzini colpiscono dritto al cuore. L’imitatrice riesce ad essere sexy e bellissima quando balla, nonostante le forme che Alessandra Celentano etichetterebbe come anti-ballo, e sa essere divertente e incisiva nel canto. E’ riuscita a battere Filippo Bisciglia, il favorito alla vittoria finale di Amici Celebrities, e ha fatto lo stesso anche con l’ex compagno di squadra Joe Bastianich salvandosi da eliminazione certa, e questo la sta avvicinando a piccoli passi alla semifinale della prossima settimana con la promozione a pieni voti di Giuliano Peparini, Platinette e Ornella Vanoni. Proprio quest’ultima ha avuto modo di dire la sua su Francesca Manzini in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni dove ha rivelato: “È bella, latina, simpatica. Mi arriva”. Lo stesso pensa di lei anche Platinette anche se, durante le puntate, abbiamo avuto modo di vederla molto più vicina ad un’altra chicca di questa edizione vip ovvero Laura Torrisi. Le due arriveranno allo scontro finale?



© RIPRODUZIONE RISERVATA