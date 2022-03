Francesca Manzini ha Covid/ Valeria Graci a Striscia la Notizia “Non ti mando bacio…”

Francesca Manzini non condurrà Striscia la Notizia oggi e nei prossimi giorni. La speaker radiofonica e imitatrice è risultata positiva al Covid, quindi non potrà sedere dietro il celebre bancone del tg satirico di Antonio Ricci. Dunque, questa sera alle ore 20:35 al fianco di Gerry Scotti ci sarà Valeria Graci, che ha già fatto parte della famiglia di Striscia la Notizia. Infatti, nel 2014 ne era inviata e si è fatta notare per le sue imitazioni, da Peppa Pig a Ursula von der Leyen. Dopo che si è diffusa la notizia, Francesca Manzini è intervenuta sui social: ha pubblicato un video su Instagram per tranquillizzare i suoi fan. Infatti, ha spiegato di stare bene e di non avere particolari sintomi.

“Omicron messaggio gratuito, il cliente è stato raggiunto dalla sottoscritta, non ho febbre, non ho raffreddore, ho solo un po’ di mal di gola, mi prenderò? Eh certo che me devo ripiglià, me devo negativizzà, perché devo tornare dal mio Gerry assolutamente, dalla mia amata Striscia, la mia famiglia, e ci tornerò mi negativizzerò presto, prestissimo“.

IL MESSAGGIO PER VALERIA GRACI

Ma Francesca Manzini ha voluto mandare un messaggio anche a Valeria Graci che prenderà il suo posto a Striscia la Notizia al fianco di Gerry Scotti. “In bocca al lupo a Valeria Graci, non prendere questo bacio che ti mando che proprio adesso non mi pare il caso. Ci vediamo presto, un bacio ciao“. Quindi, il tempo di negativizzarsi e poi potrà tornare alla conduzione del tg satirico che prima l’ha accolta a braccia aperte come imitatrice (basti ricordare le performance che hanno addirittura ricevuto l’approvazione di Mara Venier) e poi come uno dei volti dello show.

La comica verrà sostituita da una collega, Valeria Graci, poi andrà a ricomporre il duo che ha sostituto l’eccezionale conduzione di Ezio Greggio e Silvia Toffanin, che per la prima volta era approdata a Striscia la Notizia, confermandosi uno dei volti più amati di casa Mediaset, visto il successo che ormai riscuote da tempo con Verissimo.

