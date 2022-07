Francesca Manzini/ “Ho avuto anoressia e bulimia, stavo malissimo, a disagio”

Si parla di selfie, ritocchi estetici e social negli studi di Morning News, e sono diversi gli ospiti presenti, a cominciare dalla nota Francesca Manzini, conduttrice di Striscia La Notizia e imitatrice: “Non mi sono mai lasciata influenzare ma ne sto facendo anche io un piccolo reparto di lavoro diciamo così – spiega in diretta tv su Canale 5 – oggi sono voluta venire struccata, con i capelli dalla doccia, non ho niente… Oggi è l’operazione verità, non mi piace ‘stereotipizzare’, non inseguo un modello, non inseguo nulla, anzi sono spesso vista sui social come una liberazione. Mi scrivono in tanti e in tante, si dividono fra i folli erotomani a quelle donne che mi adorano per quello che sono e che vorrebbero essere loro come me, libere. Non cadete però in un fenomeno tipo blu whale, evitiamo di rincorrere mode che portano alla distruzione di se stesse. Bisogna accettarsi e superarsi guardandosi dentro”.

Francesca Manzini ha parlato anche dei suoi problemi con l’anoressia e la bulimia: “Io non mi ci vestirei mai come si veste Chiara (Ferragni ndr) ma son gusti per carità, anche io ho fatto nudi e selfie artistici, stavo bene con il mio corpo, è una mia volontà, ma di fatti fu una scemenza, è stata una mia decisione, era proprio un ‘mi amo, mi piaccio e voglio far vedere come sono guarita’. La perfezione non esiste – ha proseguito – è solo una pace con se stessi, tu sei così punto e a chi sta bene bene e a chi non sta bene, ciao. Quando ho avuto l’anoressia non mi piacevo – ha proseguito la conduttrice di Striscia La Notizia – quando sono stata bulimica apriti cielo, io non ascoltavo nessuno, poi negli ultimi anni ho iniziato a capire, stavo malissimo, a disagio, poi quando mi sono sentita a mio agio col mio corpo ho deciso di fare queste foto, era più un abbraccio e una carezza a me, mi sono innamorata io del mio corpo”.

FRANCESCA MANZINI: “GLI HATER LI BLOCCO, VANESSA INCONTRADA…”

Sugli hater Francesca Manzini dice schietta: “Se mi criticano sui social li blocco. Comunque ho molto affetto con i miei follower, sono pochi gli hater”. Sulla vicenda Vanessa Incontrada, criticata per il peso: “Una cattiveria gratuita, penso abbia sofferto, avrà accusato quanto successo. sput*anare un momento intimo di una donna che forse per una cosa ormonale non riesce a raggiungere quello che gli altri vorrebbero, è una cattiveria che io non avrei mai fatto ma si sa che molti giornalisti a casa devono portare a casa il lavoro”.

In collegamento vi era anche Antonella Fiordelisi, ex fidanzata di Francesco Chiofalo, nonché influencer, che in merito a social, like e immagini spiega: “Non sono d’accordo sul fatto che una donna non si possa esporre in questo modo – dice riferendosi ad una foto di Alba Parietti che si è mostrata in costume su Instagram – per me ognuno è libero di fare quello che vuole, sicuramente l’eccesso di filtri negli ultimi anni sta ossessionando le donne, di fatti c’è proprio una patologia che colpisce molte donne che non si accettano, hanno un disagio nel mostrarsi oppure ad andare al mare in costume… io li uso i filtri? Sono la prima che li usa ma mi mostro anche per come sono, ogni tanto uso le applicazioni per infoltire i capelli, ho dei disagi con il capello, ci aggiungo un po’ di massa”. E ancora: “Io non ho ritoccato nulla in viso, questa esagerazione dei filtri non va bene, io uso dei filtri ma senza cambiare connotati. C’è la patologia della dismomofobia, non ci si accetta, si vive come un disagio”.











