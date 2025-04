La puntata odierna de La Volta Buona è stata dedicata al tema delle diete, ora quanto mai attuali in vista della prova costume sempre più imminente. Ovviamente, non poteva mancare anche il contributo di ospiti che hanno vissuto esperienze difficili alle prese con il calvario dei disturbi alimentari. Seduta al divano di Caterina Balivo anche Francesca Manzini; l’attrice già in passato aveva raccontato del suo difficile percorso alle prese con l’anoressia e anche oggi nello studio di Rai Uno ha toccato il cuore dei telespettatori con la sua commozione.

Francesca Manzini, chi è il nuovo fidanzato Matteo: “E’ amore, rispetto, gentilezza”/ “Eravamo già amici…”

Francesca Manzini in lacrime a La Volta Buona: “Sgretolata l’idea di famiglia, l’anoressia…”

Non è riuscita a trattenere le lacrime Francesca Manzini raccontando della malattia, del difficile percorso di vita alle prese con l’anoressia dopo la separazione dei genitori. “Ho sofferto di anoressia, il motivo? Era dovuto a un lutto, o almeno per me era tale, perchè i miei genitori si stavano per separare. Non c’era più nulla, il nucleo familiare si stava sgretolando. Il trauma causò un dimagrimento, grande stress; non bevevo e non mangiavo più”. Le lacrime solcano il viso dell’attrice mentre i presenti a La Volta Buona si emozionano con lei: “Dovevo stare con le flebo, sono arrivata a pesare 47 kg finchè non sono finita anche io nella bulimia…”.

Francesca Manzini chi è e i problemi di anoressia/ "Sono finita ad alimentarmi con le flebo

Francesca Manzini oggi può dire di avercela fatta, di essere riuscita a trovare il sostegno giusto dal punto di vista clinico ma anche la giusta determinazione per superare quel tremendo calvario alle prese con i disturbi alimentari. L’imitatrice ha infatti sottolineato come, a prescindere dal pregevole supporto degli esperti, la scintilla deve partire interiormente; la spinta verso la voglia di riprendere in mano la propria vita e guarire dalla malattia. “L’unico medico siamo noi, quando decidiamo di dire basta; in quel momento decidi di andare dal medico e guarire… Ora sto bene, seguo il digiuno modificato; una dieta diversa dal digiuno intermittente”.