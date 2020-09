Francesca Manzini è Noemi/ “Sono solo parole”, una interpretazione “Black”

Francesca Manzini si è calata nei panni di Noemi con “Sono solo parole”, riprovando a riportare la vocalità graffiante della cantante romana con il pezzo portato a Sanremo. “Bravissima per tutto quello che hai fatto, Francesca”, la elogia Loretta Goggi, “hai cominciato giovanissimi e si vede, devi solo esercitarti meglio sulle noti più dure.” Vincenzo Salemme sottolinea: “In pochi sanno fare le note basse di Noemi, l’unica che sa davvero interpretare le canzoni black in un certo modo”. Anche Giorgio Panariello si è complimentato con la grinta di Noemi. Prima dei saluti, giro di imitazioni in pieno stile “Manza”. (agg. di Fabio Belli)

Francesca Manzini è Noemi con “Sono solo parole”

Francesca Manzini è Noemi con “Sono solo parole”. Francesca Manzini ha scelto di compiere un passo davvero importante per la propria vita. La ragazza, che stasera rivedremo a Tale e Quale Show, è pronta a convolare a giuste nozze con il suo attuale fidanzato Christian Vitelli. La loro storia d’amore dura da circa cinque mesi, ma i due si sentono già sicuri di una circostanza così fondamentale. La sua dolce metà le ha rivolto la fatidica proposta di matrimonio e lei non ha avuto alcun dubbio a rispondere in maniera positiva. Quindi, ha pubblicato alcune storie sul suo profilo di Instagram nelle quali non ha nascosto la sua straordinaria felicità, raccontando in breve i vari passaggi. All’inizio, lei riteneva che fosse uno scherzo. Poi non ha esitato ad accettare la richiesta e lo ha baciato.

Francesca Manzini, un momento cruciale della sua vita

Si tratta di un momento cruciale nella vita di Francesca Manzini, che ora vuole mettersi in gioco anche sotto l’aspetto artistico grazie alla sua partecipazione a Tale e quale show. Finora la ragazza si è fatta notare grazie all’imitazione di numerose donne del mondo dello spettacolo, tra le quali spiccano Mara Venier, Sandra Mondaini, Mina, Maria De Filippi, Monica Bellucci, Ilary Blasi, Sabrina Ferilli e tante altre. Inoltre, la Manzini avrebbe perso 8 chili nel giro degli ultimi mesi dopo aver preso parte ad un altro talent, Amici Celebrities, condotto proprio da Maria De Filippi. Francesca sa cantare, ballare e recitare, rivelandosi come una delle artiste più eclettiche degli ultimi anni. Nonostante abbia perso parte delle sue forme giunoniche, mantiene una spiccata femminilità grazie alla quale è molto amata dal pubblico italiano.



