Francesca Manzini/ “Tale e Quale Show? Indosserò la maschera”

Francesca Manzini è tra gli ospiti della nuova puntata di “C’è tempo per“, lo spin-off di Unomattina Estate condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini su Raiuno. Nella puntata di martedì 11 agosto 2020 spazio alla bravissima imitatrice che si è fatta notare durante la prima edizione di “Amici Celebrities” e poi dietro il bancone di “Striscia La Notizia”. Un successo dietro l’altro per l’attrice e comica che da settembre vedremo concorrente nella nuova edizione di “Tale e Quale Show”. Intervistata da Panorama (data 20 ottobre 2019) in occasione della sua partecipazione ad Amici Celebrities, la Manzini ha definito il talent di Maria De Filippi come: “un altro passo nella mia carriera, un gradino in più. Più che una celebrità, mi sono sentita una “ragazza di Amici” e l’eliminazione è stata un’uscita di scena con ovazione”. Ad Amici Celebrities ci è arrivata dopo una serie di bocciature ai provini di Tale e Quale Show: “dopo il quarto no di fila a Tale e Quale Show. Ho beccato l’ennesima bocciatura, accompagnata da un “ci vediamo l’anno prossimo”. Ero delusa e sono partita per Ischia con la mia migliore amica, Manuela. Mentre ero lì mi è arrivato un messaggio di Luca Zanforlin, l’autore di Amici, che mi dice: “Non ti prometto nulla ma sei disponibile per un incontro?”. Il giorno dell’appuntamento ero lì con un’ora di anticipo”. Questa volta è andata bene per Francesca che parlando di Amici Celebrities ha detto: “Maria De Filippi mi ha insegnato a credere di più in me stessa”.

Francesca Manzini: “ho conosciuto sia l’anoressia che la bulimia”

Francesca Manzini a sorpresa ha anche raccontato di aver sofferto in passato di diversi problemi legati all’alimentazione. “Ho conosciuto sia l’anoressia che la bulimia, ho abbracciato il male, l’ho abbracciato forte e l’ho sconfitto. Poi l’ho metabolizzato e sono risorta” ha raccontato l’attrice ed imitatrice che è riuscita a salvarsi grazie all’aiuto dei medici, ma anche della madre e alla sua forza di volontà. “La vita mi ha costretto a contare soprattutto su di me anche in momenti difficili” – ha dichiarato a Panorama (data 20 ottobre 2019) – “quando nel 2011 ebbi un incidente e sono stata in coma per tre giorni. Non ricordo tunnel e luci varie, ma solo un senso di sonno profondissimo da cui non riuscivo a uscire. Per questo ancora adesso ho paura a dormire”. Una famiglia complicata quella di Francesca che ha raccontato: “la mia famiglia sono io. Purtroppo sono arrivata a non aver bisogno di nessuno. Ho toccato il fondo, ho capito che dovevo vivere e solo a quel punto ho conosciuto davvero i miei genitori. Mia mamma inseguiva la sua bellezza e la sua libertà, mio padre ha inseguito la sua carriera, con mia sorella i rapporti sono altalenanti”. A parte tutto, la Manzini è senza alcun dubbio la rivelazione dell’anno ed ora è pronta a mettersi in gioco nella nuova edizione di Tale e Quale Show: “ad Amici ho fatto vedere me stessa, ora il pubblico e gli addetti ai lavori sanno chi sono. A Tale e Quale sono pronta a indossare la maschera”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA