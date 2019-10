Francesca Manzini/ Tra i due litiganti, sarà lei a vincere? (Amici Celebrities)

FRANCESCA MANZINI LASCERA’ IL PROGRAMMA DA VINCITRICE?

Tra i due litiganti il terzo gode, è un modo di dire ma potrebbe trovare la sua conferma ad Amici Celebrities quando sabato sera la bella Francesca Manzini tornerà sul palco ballando ancora una volta per la gioia dei suoi fan, sempre più numerosi. E’ lei la vera rivelazione di questa edizione vip del talent show e tra i due litiganti, Filippo Bisciglia ed Emanuele Filiberto di Savoia, potrebbe essere proprio lei a vincere. La Manzini è arrivata come l’outsider di questa prima, e forse non unica, edizione e siamo sicuri che ne uscirà vincitrice se non del tipo per il gradino più alto del podio, almeno in fan e in successo presso il pubblico. Proprio questo potrebbe aprirle le strade della televisione e di altri programmi perché la Manzini recita, canta, balla e si dedica alle imitazioni di alcuni dei personaggi più noti, Maria De Filippi compresa visto che la stessa sanguinaria gioca sulla cosa chiedendole di chiamare la carta nel fatidico momento.

GIULIANO PEPARINI PAZZO DI FRANCESCA MANZINI AD AMICI CELEBRITIES

Lontana dalle polemiche e molto proiettata nel ballo, Francesca Manzini è sempre al centro dell’attenzione per le sue movenze sensuali e le sue curve quando sale sul palco cimentandosi sia in coreografie più impegnate che quelle più frou frou che le permettono di sfoggiare anche il suo magnetico sorriso. I giudici sono pazzi di lei. Platinette non fa che elogiarla e lo stesso fa Ornella Vanoni. Siamo sicuri però che il suo sostenitore numero 1, almeno tra i giudici, sia proprio Giuliano Peparini. Il direttore artistico di Amici Celebrities ha più volte fatto notare la bravura di Francesca se non nei passi sicuramente per il suo saper essere magnetica tanto che difficilmente si riesce a staccarle gli occhi di dosso quando balla, qualsiasi cosa riesca a portare sul palco con eleganza e sensualità. La stessa Francesca ha avuto modo poi di ribadire il concetto soprattutto rispondendo alle accuse di Filippo Bisciglia che ha avuto da ridire non solo per i ritornelli che le sono stati assegnati nella sfida che li ha visti uno contro l’altro, ma anche per quello che ha fatto nel ballo con una coreografia che l’ha tenuta ferma su una sedia per un lungo minuto.

FRANCESCA MANZINI RISPONDE A FILIPPO BISCIGLIA E SI SCIOGLIE IN LACRIME

Nella seconda puntata di Amici Celebrities, Francesca Manzini è riuscita a mettersi in gioco e rispondere a tono anche a Filippo Bisciglia che ha voluto lasciar intendere che alla sua rivale vengono assegnati compiti, coreografie e canzoni più facili a cominciare proprio dal momento in cui è rimasta seduta per tanto tempo, quasi tutto il ballo nella prima puntata. Lei si è difesa a tono non solo difendendo la coreografia ma anche se stessa ammettendo di essere difficile attirare l’attenzione e veicolare le attenzioni stando ferma mentre tutti intorno a lei ballavano e si muovevano. Sicuramente il pubblico avrà avuto modo di apprezzarla e lo stesso hanno fatto i giudici premiandola sempre anche quando, sabato scorso, si è scontrata con Joe Bastianich che ha deciso di sfidarla per riavere un posto in squadra dopo essere finito a rischio eliminazione. Proprio questo salvataggio e la sfida dello scontro finale, così come l’uscita dell’amico imprenditore, ha ridotto Francesca in lacrime alla fine della puntata.



