Francesca Michelin/ Chi è il fidanzato Davide Spigarolo e i problemi di salute: come sta oggi

Francesca Michielin, chi è il fidanzato Davide Spigarolo

È stato un anno ricco di successi e avvenimenti per Francesca Michielin. La giovane cantautrice continua a macinare successi nel mondo della musica ma si è messa anche alla prova in altri campi, come la conduzione. L’abbiamo infatti vista alla guida dell’ultima edizione di X Factor, dove ha dato prova di essere versatile e spigliata anche in un campo che non è propriamente il suo.

Se la musica è tutto per Francesca, è anche vero che la cantante tiene molto alla sua vita privata. Difficile però che la esponga ai riflettori, anche se qualcosa è comunque noto. Parliamo della sfera amorosa, che stando alle ultime indiscrezioni continua ad essere serena e molto felice per la Michielin. La cantante è infatti fidanzata con Davide Spigarolo, osteopata e personal trainer e, dunque, non appartenente al mondo dello spettacolo.

Francesca Michielin e i problemi di salute

La storia tra Francesca e Davide sarebbe iniziata lo scorso anno, in estate, anche se è mistero sui dettagli di questa frequentazione poi sbocciata in amore. La Michielin infatti rimane molto riservata sulla sua vita privata.

Qualche giorno fa la cantante ha però allarmato tutti i suoi fan annunciando un riposo forzato dovuto a dei problemi di salute. “Comunicazione di servizio. Mettiamola così, ho un rene un po’ ballerino, un po’ sfigato – ha spiegato in un recente post, annunciando l’impossibilità di esibirsi nei giorni successivi – a un certo punto ho iniziato a sentire che c’era qualcosa di strano e ho fatto delle visite di accertamento. Questo è il motivo per cui sono dovuta rimanere qui. […] Io cerco sempre di fare tutto e di più però mi sono dovuta fermare.” ha spiegato a malincuore. Oggi però Francesca sembra aver superato questi problemi ed è tornata sul palco.

