Francesca Michielin torna in tv tra gli ospiti di Michelle Impossible & Friends, lo show di successo condotto da Michelle Hunziker in prima serata su Canale 5. La polistrumentista e vincitrice di X Factor ha celebrato quest’anno 12 anni di carriera e fino ad oggi ha pubblicato 5 album, 8 tour e 2 residency e alcuni romanzi di successi. Un artista a 360° sempre pronta a dire la sua e prendere una posizione quando si parla di diritti, ma anche di bullismo, bellezza e temi di strettissima attualità. Per questo motivo la Michielin ha deciso di accettare il ruolo di ambassador italiana del progetto Real Beauty di Dove per difendere la Bellezza Autentica.

“Anche io forse a quattordici o quindici anni avrei rinunciato a un anno della mia vita per sentirmi accettata” – ha rivelato la cantautrice che ha poi precisato – “non c’era rappresentazione pluralistica della bellezza, quello che i social, nel bene e nel male, ci hanno regalato. Bisogna riconoscere che ci hanno fatto vedere che siamo tutti diversi. In alcuni casi possono aver creato problemi, ma ci hanno anche aiutato, perché hanno permesso di parlare di ogni corpo come valido”.

La carriera di Francesca Michielin è iniziata nel 2011 quando ha trionfato durante la quinta edizione del talent show X Factor balzando ai vertici delle classifiche e sotto i riflettori del mondo dello spettacolo. Una vittoria che le ha cambiato la vita anche se aveva soli 16 anni e si è ritrovata letteralmente inghiottita dal successo e dal clamore mediatico. Dalle pagine di X Factor dopo diversi anni dalla vittoria ha confessato: “quando ho vinto X Factor, mi sono dovuta confrontare per la prima volta con l’immagine dell’artista pop e in quel momento mi sono detta “ma perché non posso essere solo voce, piuttosto che corpo che si espone?”.

Un confronto duro e difficile per l’artista che, nonostante la fama e il successo, provava un segno di vergogna che è peggiorato quando ha pensato di fare una ricerca su google con il suo nome. “A 17 anni feci il grandissimo errore di fare una ricerca su di me su Internet e scoprii che alla domanda “secondo voi Francesca Michielin è bella” apparvero tutti commenti negativi “non è bella”, “ha i denti un po’ storti”, “non è snella”. Rimasi pietrificata e provai una sensazione fortissima di disagio. Se potessi fare qualcosa per la me di allora, mi abbraccerei e mi direi che “la bellezza è un percorso che fai con te stesso, dove il giudizio degli altri va silenziato e anche quello che noi diamo su noi stessi”, è difficilissimo, ma bisogna provarci”. Infine parlando dei tempi moderni, dei social e dell’importanza della bellezza ha detto: “la tua forza è proprio non essere come gli altri, ma in senso bello, senza creare un confronto negativo o alimentare invidia”.