FRANCESCA MICHIELIN/ “Entrata a X Factor senza aspettative, ma poi…” (Vieni da me)

Dal periodo di quarantena trascorso nella sua Bassano del Grappa ai giorni nostri, con il nuovo album uscito da poco: Francesca Michielin si è raccontata a 360° ai microfoni di Vieni da me. Come dicevamo, l’artista 25enne meno di due mesi fa ha lanciato il suo ultimo cd, “Feat (stato di natura)”, e nel salotto di Caterina Balivo lo ha presentato così: «Un disco che parla di incontri, molto sperimentale, con canzoni diverse che raccontano tante cose della mia vita, anche il fatto di essere nata a Bassano del Grappa e di essermi poi trasferita a Milano: il passaggio dalla realtà di provincia alla realtà cittadina e metropolitana». (Aggiornamento di MB)

FRANCESCA MICHIELIN: “ADELE MI HA SEGNATA”

Francesca Michielin oggi grande ospite di Caterina Balivo. La giovane cantante è stata il volto dell’intervista musicale di Vieni da me e si è collegata direttamente dall’abitazione dei suoi genitori: «Sono nella mia cameretta a Bassano, il luogo dove creo e dove studio. Sono tornata qui e sto nella mia cameretta blu». La prima canzone proposta è una hit della meravigliosa Adele: «Someone like you di Adele è stato il primo brano che ho cantato ad X Factor. Un’artista che mi ha segnato profondamente fin da piccola. Non mi aspettavo di vincere X Factor, avevo anche comprato dei biglietti per il concerto di Jovanotti perché pensavo che sarei uscita prima della finale, sono entrata senza aspettative».

FRANCESCA MICHIELIN A VIENI DA ME

Francesca Michielin è poi tornata sull’esperienza all’Eurovision Song Contest: «Quello è stato tanto tosto emotivamente, ero davanti a milioni e milioni di persone. Poi quel brano era la mia istantanea… Tosta ma una bellissima esperienza». Negli ultimi giorni si è parlato di una possibile storia d’amore con Ramiro Levy, chitarrista dei Selton: «Se conosco il brano “Pasolini”? La canzone mi piace molto, la conosco bene… Tra l’altro abbiamo suonato anche insieme, li conosco bene». Poi ecco “Californication” dei Red Hot Chili Peppers: «Sono stati il mio gruppo preferito, ho iniziato a fare musica grazie a mio fratello che mi passava i loro dischi. Un ricordo molto bello di quando era piccola, soprattutto questa “Californication”».



