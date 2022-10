Francesca Michielin: “Alberto Angela mi ha bloccato su WhatsApp”/ “A Sanremo…”

Francesca Michielin, ospite a “Stasera c’è Cattelan… su Rai 2”, trasmissione condotta da Alessandro Cattelan e andata in onda nella serata di martedì 4 ottobre 2022, si è raccontata a tutto tondo, a cominciare dalla nuova esperienza al timone di “X Factor“, con il debutto alla conduzione. Il primo impatto è stato positivo, anche se non privo di imprevisti: “Ero convinta di avere il gobbo, invece, dopo avere fatto il mio ingresso in studio, mi sono resa conto che avrei dovuto improvvisare… Peraltro, quando sei agitato tendi a sbadigliare e a me succede tantissimo! Fortunatamente a X Factor si è creato un clima disteso, da campeggio, forse perché nessuno di noi, giudici compresi, si prende realmente sul serio”.

Al Festival di Sanremo 2022, dove Francesca Michielin ha diretto l’orchestra per Emma Marrone, la giovane artista è incappata in una situazione a dir poco spiacevole: “Sono rimasta chiusa nei camerini del teatro Ariston, ma non c’era nessuno che mi sentisse e che mi potesse aprire la porta, erano i tempi dei protocolli Covid… Fortunatamente è arrivata Emma ad aprirmi e ho potuto raggiungere il palco”. Al Festival Michielin rischiò la squalifica in coppa con Fedez con il brano “Chiamami per nome” per via di una leggerezza del rapper, che pubblicò su Instagram alcuni secondi della canzone prima dell’inizio della kermesse in landa matuziana: “In quel momento ho pensato a tutti i vestiti bellissimi che aveva fatto Miuccia Prada per me e che non avrei messo”, ha ricordato con un sorriso sollevato la cantante, dato che poi i due si sono potuti regolarmente esibire.

FRANCESCA MICHIELIN: “ALBERTO ANGELA MI HA BLOCCATO SU WHATSAPP”

Nella sua intervista con Cattelan, Francesca Michielin ha reso noto di essere incappata in un’altra disavventura, del tutto simile a quella vissuta a Sanremo: “Proprio in occasione del primo giorno di X Factor, in bagno, ho tirato la corda dell’allarme anziché lo sciacquone. Quando tiri quella corda finisce il mondo… Arrivano tutti a salvarti!”.

Infine, una rivelazione: l’artista pensa che Alberto Angela l’abbia bloccata su WhatsApp: “Lo conobbi personalmente nel suo studio, mi lasciò il suo numero di telefono. Un giorno gli scrissi un messaggio con un doppio senso del tutto involontario e di cui mi sono resa conto solamente a posteriori… ‘So che spesso parti per delle campagne di scavi, mi piacerebbe andare a fondo con te nel continente africano’… Ma l’ho detto con tutta la mia innocenza! Lui non mi ha mai risposto e adesso non lo trovo più su WhatsApp… Mi sa che mi ha bloccato”.

