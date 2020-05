Francesca Michielin/ All’Eurovision deluse le aspettative… (Europe Shine a light)

Pubblicità

Francesca Michielin è un’altra artista in gara all’Eurofestival ad essere andata vicinissima al successo europeo. La cantante di Bassano del Grappa partecipò infatti all’Eurovision nell’anno 2016, quando chiuse al secondo posto al Festival di Sanremo dietro agli Stadio e prese parte in quanto questi ultimi rinunciarono ad andare a rappresentare l’Italia in Europa. Purtroppo il riadattamento in lingua inglese di ”Nessun grado di separazione” non convinse pienamente il pubblico e i giudici dell’Eurofestival, con la Michielin che concluse la sua partecipazione solamente al sesto posto. La vedremo protagonista anche quest’anno per l’Europe Shine a light come ospite dunque non potrà vincere la competizione.

Francesca Michielin, anche a Sanremo ospite e…

Francesca Michielin ha partecipato come ospite anche all’ultimo Festival di Sanremo, durante la serata duetti, insieme a Levante e Maria Antonietta. Le tre voci della nuova musica italiana hanno portato sul palco dell’Ariston il successo ”Si può dare di più”, dando vita ad un momento piuttosto emozionante. Quest’anno la Michielin ha pubblicato ”Feat (Stato di Natura)”, il suo nuovo album che avrebbe poi dovuto portare in giro per l’Italia con una serie di concerti, tutti cancellati per via dell’emergenza Coronavirus. La cantante ha prestato spesso la sua voce anche per produzioni cinematografiche e televisive destinate ai bambini, come ad esempio la sigla italiana delle Superchicche, la colonna sonora di The Amazing Spiderman 2 – Il Potere di Electro e Ralph Spaccainternet.

La sua vita privata

Non si sa molto della vita privata di Francesca Michielin, che ha sempre mantenuto un profilo basso al di fuori del palcoscenico. Dopo alcune relazioni che la hanno vista più o meno coinvolta, tra le quali parrebbe spiccare un flirt con il cantante itpop Calcutta, la Michielin ha recentemente dichiarato di essere felicemente single e al momento non in cerca di una storia d’amore. Ha poi rivelato di essere uscita da una relazione con un suo coetaneo, la cui identità al momento però rimane nell’ombra. Tracciando infine un identikit del suo uomo ideale, la cantante di Bassano del Grappa sostiene che sarebbe rappresentato dallo studioso e divulgatore scientifico Alberto Angela, per il quale la Michielin non ha nascosto un certo interesse.

Video, Monolocale Francesca Michielin feat Fabri Fibra





