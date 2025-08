Francesca Michielin, ansia pre-concerto: per l'Arena di Verona si sta preparando con una persona molto speciale. Ecco chi è!

Francesca Michielin suscita sempre tanta simpatia nei confronti del pubblico che la stima per essere una ragazza semplice, sincera, ma soprattutto una cantante perfetta. E ancora una volta l’artista ha riscosso successo dopo un post su Instagram che ha sciolto il cuore dei fan dopo la sua pubblicazione. Ma andiamo con ordine e scopriamo cos’è successo e perchè le sue ultime parole sono diventate virali.

Nino D’Angelo, il dolore segreto: "Soffro di depressione, ecco perchè"/ Dal dramma della povertà al successo

La cantante si prepara ad un evento importantissimo, “Michielin30 – tutto in una notte“, ovvero il concerto con cui Francesca Michielin festeggerà il grande traguardo dei 30 anni. La festa si svolgerà all’Arena di Verona e con lei si esibiranno moltissimi colleghi e amici come Fedez, Emma, i Coma_Cose, Carmen Consoli, Gaia, Tredici Pietro, Giorgio Poi, Vasco Brondi. Ma anche Fiorella Mannoia, Irama, Tommaso Paradiso, Max Gazzè, Maria Antonietta, Mecna e Bruno Bellissimo. Insomma, un evento davvero grande, che la cantante sta vivendo con tante emozioni contrastanti.

Rocio Munoz Morales, prime parole dopo rottura con Raoul Bova: "Felice con le mie figlie"/ Stoccate all'ex

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Michielin (@francesca_michielin)

Francesca Michielin, ecco chi è davvero la sua mental coach: fan spiazzati

“Sapete mancano un po’ più di due mesi all’Arena di Verona il 4 ottobre, io come, tanti altri cantanti, sportivi, ho una mia mental coach“, ha detto Francesca Michielin in un video sui social dove ha ricordato ai follower che manca sempre meno al suo concerto di compleanno. Così, ha spiegato di avere anche lei una guida, una mental coach a cui affidarsi quando l’ansia prende il sopravvento. “Siccome per me l’Arena è un appuntamento importante, ci tenevo ad avere l’opinione e i consigli di una grande esperta“, continua nel video la cantante.

Cristiano Malgioglio in gara a Sanremo 2026? Il gesto di Carlo Conti spiazza/ “Mi canta nell’orecchio”

“Si tratta di una delle massime esperte in ambito di mental coach. Essendo questo tipo di sedute di consulenza private normalmente, come è giusto che sia in questo caso… Ho ovviamente chiesto il permesso di essere ripresa“. All’improvviso, il colpo di scena: dietro a Francesca Michielin appare proprio la sua nonna! La mental coach, insomma, è proprio lei, che le sta sempre vicino durante i momenti più ricchi di paura e ansia.