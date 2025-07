Francesca Michielin replica agli haters dopo gli attacchi ricevuti: "Ho le spalle abbastanza larghe"

Francesca Michielin torna ad alzare la voce sui social. La cantante che di recente ha lanciato il nuovo tormentone Francesca. La cantante due volte seconda classificata al Festival di Sanremo è intervenuta sui social, dove si è scontrata con alcuni haters che l’avevano messa nel mirino di recente. “Piano piano si sta spogliando sempre di più anche lei. Ha capito come fare per fare il botto” è una delle accuse mossa nei confronti della cantante che è poi finita sotto la lente d’ingrandimento dal punto di vista fisico. Un utente su X ha infatti spinto Francesca Michielin a consultare un nutrizionista: “Ragazza sei troppo giovane per mettere su kg!!! Datti una regolata e mettiti nelle mani di una buona nutrizionista!!“

Delitto di Garlasco, Lovati: "Ignoto 3? Indagine non porta a nulla"/ "Analisi spazzatura? Ci siamo opposti"

Francesca Michielin ha poi respinto gli attacchi: “A me ormai non frega niente, perché so cosa il mio corpo ha vissuto e ho le spalle abbastanza larghe, ma penso alle tante ragazze giovani che ricevono e leggono questi commenti. Parole che hanno scatenato la reazione della stessa Francesca Michielin, che non è rimasta immobile davanti alle critiche lette in queste ultime ore.

Chi è Luca Filippo Carlo Battisti, figlio di Lucio Battisti/ L’esito delle lunghe battaglie legali

Francesca Michielin risponde agli haters

Dai commenti sull’outifit a quelli riguardanti il peso, Francesca Michielin ha risposto senza peli sulla lingua agli haters che non hanno perso occasione per punzecchiarla nelle scorse ore. La cantante ha ribadito, tirando fuori dal bagaglio della sua esperienza:

“A me ormai non frega niente, perché so cosa il mio corpo ha vissuto e ho le spalle abbastanza larghe, ma penso alle tante ragazze giovani che ricevono e leggono questi commenti” le parole della cantante senza freni sui social. Una presa di posizione forte e netta da parte dell’artista veneta, che ancora una volta ha risposto con carattere a chi ha tentato di mandarla ko. Senza ovviamente riuscirci, viste le spalle larghe della stessa Francesca Michielin.

Figli Ozzy Osbourne, chi sono: da Jessica a Louis/ Sono nati da due matrimoni diversi