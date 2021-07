Francesca Michielin, Battiti Live 2021/ Sul palco con Fedez, poi “Vulcano” e “Cinema”

Francesca Michielin salirà sul palco di Battiti Live 2021 stasera. Inizialmente, al suo fianco ci sarà Fedez per cantare “Chiamami per nome“, poi si esibirà da sola con “Vulcano” e “Cinema“. Il primo brano è un suo singolo del 2017 estratto dall’album “2640”, mentre il secondo è l’ultima canzone pubblicata da Samuel, che vede la partecipazione proprio della cantante vicentina. La puntata, che andrà in onda questa sera su Italia 1 (registrata il 25 giugno), è la prima delle sei serate che hanno portato in Puglia tantissimi artisti protagonisti di questa estate.

FRANCESCA MICHIELIN/ "Mi piacerebbe diventare mamma. L'amore? Work in progress"

Arrivato alla sua diciannovesima edizione, Radio Norba Cornetto Battiti Live per il secondo anno si svolge nella splendida cornice del Castello Aragonese di Otranto, con l’aggiunta di esclusive esibizioni “on the road” in altrettante suggestive location pugliesi. Francesca Michielin sarà presente sul palco principale; con la sua grinta e la voce potente e comunicativa è una delle artiste più apprezzate di questi anni, tanto che nell’ultima edizione di Sanremo si è aggiudicata il secondo posto (con Fedez) e adesso è pronta ad affrontare nuove avventure.

Ramiro Levy, fidanzato Francesca Michielin/ Si sono lasciati oppure no?

Francesca Michielin conduttrice su Sky Nature

Pochi giorni fa Francesca Michielin ha annunciato una novità molto importante che ha colto di sorpresa i fan, in positivo. Prossimamente, infatti, la vedremo vestire i panni di conduttrice, per la prima volta nella sua carriera, per un programma che andrà in onda su Sky Nature e durante il quale tratterà una delle tematiche che le stanno più a cuore: l’ambiente. La cantante incontrerà i più grandi esperti e scienziati del settore.

A comunicare la notizia sui social è stata la stessa cantante, che si è detta molto orgogliosa di questo nuovo progetto “che mi porterà a scoprire come salvaguardare e amare di più il nostro pianeta“. Lei, dal canto suo, ha sempre fatto il possibile per rispettare la natura che ci circonda, e i messaggi ai fan per seguire il suo esempio non sono mai mancati, sia via web, sia con una canzone. Questa avventura segna dunque una grande soddisfazione per la Michielin.

Francesca Michielin e Fedez, "Chiamami per nome"/ Lui “effetto Ferragni non c’era!”

Il tour di Francesca Michielin

A pochi mesi dalla partecipazione al settantunesimo Festival di Sanremo, Francesca Michielin continua a collezionare momenti indimenticabili per la sua carriera, della quale quest’anno celebra i dieci anni. Ancora prima di partire per il tour estivo che la porterà in giro per l’Italia fino a settembre, è stata recentemente ospite del Taormina Film Festival, dove ha reso omaggio al maestro Franco Battiato, suonando al piano “Segnali di vita”. La Michielin è stata anche premiata sul palco del Teatro Antico con il Taormina Arte Awards.

Le date confermate del suo Fuori dagli Spazi Live 2021 sono il 15 luglio a Trieste, il 17 luglio a Biella, il 18 luglio a Como, il 20 luglio a Bologna, il 24 luglio a La Thuile, il 27 luglio a Feltre, il 28 luglio a Firenze, il 30 luglio a San Romano in Garfagnana, il 5 agosto a Jesolo, il 22 agosto a Forca Canapine, il 26 agosto a Reggio Calabria, il 5 settembre a Napoli, il 10 settembre a Fai della Paganella e l’11 settembre a Verona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA