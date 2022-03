Francesca Michielin, cambio di look: perchè ha tagliato i capelli?/ La verità è…

La prima apparizione Tv di Francesca Michielin risale ormai a diversi anni fa, in occasione della sua partecipazione a “X Factor“. Il suo look da allora è decisamente cambiato, non solo per gli anni che sono passati da allora, ma anche per una scelta che lei ha fatto poco più di un anno fa: la cantante, infatti, ha dato un taglio drastico ai suoi capelli, non solo per provare a mostrarsi con un’immagine diversa o per dare inizio a una nuova fase della vita, come capita spesso a molte donne.

Francesca Michielin è in terapia: ecco perchè/ La cantante ora non si nasconde più

O meglio, l’idea di cambiare era nella sua testa già da un po’, me nel momento in cui ha capito di poter realizzare un obiettivo a cui teneva ha colto la palla al balzo e non ha esitato. Ed è stato proprio un anno fa a Sanremo che lei si è mostrata in questo modo, quando ha gareggiato al fianco di Fedez: “Ho deciso di tagliare i capelli a ridosso della prima serata – ha raccontato a Silvia Toffanin, ospite di ‘Verissim0’ -. Un po’ perché tagliare i capelli è sempre un segno di cambiamento e poi per fare una cosa che ho sempre voluto fare”.

EMMA FRANCESCA MICHIELIN COVER BABY ONE MORE TIME BRITNEY SPEARS/ "Più di un omaggio"

Francesca Michielin e il drastico cambio di look: perché ha tagliato i capelli

La cantante, infatti, ha voluto dare questa svolta alla sua immagine con un intento benefico. È stata lei stessa a rivelarlo: “Ho fatto questa donazione in forma anonima, ho pensato che non sarebbe stato giusto buttare i miei capelli e li ho voluti regalare a uno di questi enti che li raccolgono per chi li ha persi a causa delle cure”.

Francesca, infatti, è consapevole di come per le donne malate di tumore sottoporsi alla chemioterapia sia pesante soprattutto per il principale effetto collaterale che questa può provocare, la perdita di capelli. Ed è per questo che molte decidono di indossare una parrucca in attesa che questi possano ricrescere. Una soluzione possibile solo grazie a gesti come il suo.

Francesca Michielin, duetto con Emma/ Diventa direttrice d'orchestra e scrittrice...

© RIPRODUZIONE RISERVATA