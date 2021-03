Francesca Michielin cede fiori a Fedez/ Chiara Ferragni: “Non esistono cose da donna”

Non ci sono cose solo per i maschi e non ci sono solo cose per le femmine. Chiara Ferragni e Fedez lo dicono e lo dimostrano ormai da tempo sui social facendo giocare il loro figlio con tutto quello che vuole (non ci sono giocattoli per uomo o giocattoli per donna) e lo stesso rapper lo dimostra con accessori, smalti e trucchi ogni giorno, nonostante le critiche. A sottolineare questo loro modo di essere e di fare è arrivato anche il gesto di Francesca Michielin a Sanremo 2021 ieri sera ovvero il momento in cui, omaggiata nuovamente con i fiori all’Ariston, ha deciso di porgergli al suo compagno di viaggio facendo notare che sarebbe meglio fare una volta ciascuno visto che sul palco ci sono e ci vanno in due. Il gesto ha creato un po’ di scompiglio sui social e se molti si sono complimentati, altri ancora hanno trovato spunto per la loro ironia da bar un po’ anni 80 o 90.

Francesca Michielin cede fiori a Fedez sul palco di Sanremo 2021 e Chiara Ferragni apprezza

Tra quelli che il gesto lo hanno apprezzato e ne hanno voluto sottolineare l’importanza c’è anche Chiara Ferragni, moglie di Fedez e mamma di suo figlio (presto suoi figli) che ha voluto condividere uno dei tanti pensieri della rete al grido di: “Non esistono cose solo da uomo o solo da donna”. Il concetto è chiaro e forte e forse solo in questo modo alcune cose, almeno nella nuova generazione, potranno non ripetersi. I Ferragnez sono da sempre paladini dell’uguaglianza e la parità di genere, anche sul palco di Sanremo 2021.



