Francesca Michielin/ “Cheyenne è come un fiume in piena” (X Factor 2019)

Francesca Michielin ospite di X Factor 2019 nella puntata di giovedì 28 novembre 2019 su Sky Uno. La cantante presenterà sul palco la nuovissima canzone “Cheyenne” feat Charlie Charles, il brano che anticipa il nuovissimo album in uscita nella primavera 2020. Per la Michielin si tratta di un vero e proprio ritorno a casa, visto che la cantautrice polistrumentista otto anni fa trionfava proprio sul palcoscenico di XF incantando il pubblico e la giuria. Otto anni dopo Francesca su quello stesso palco canterà il nuovissimo singolo, un brano romantico e nostalgico, pieno di contrasti, che nasconde un cuore synth e ballabile, incalzante con i suoi ritmi electro-pop. Una collaborazione che vede la cantautrice italiana collaborare con Charlie Charles.

Francesca Michielin: “Cheyenne mi rappresenta”

L’uscita di Cheyenne arriva a distanza di un anno e mezzo dal disco “2640”, un album che ha segnato la carriera dell’artista italiana seconda classificata a Sanremo 2016 con la hit “Nessun grado di separazione”. Durante la conferenza stampa Francesca Michielin parlando del nuovo singolo, prodotto da Charlie Charles, ha detto: “è l’apripista di un progetto che si basa sul dialogo/scontro tra la natura e un ambito urban. Mi rappresenta nel passaggio dalla mia realtà di origine a quella di una grande città”. Per la Michelin si tratta di un ritorno sulle scene a quasi due anni dall’ultimo album di inediti; un lungo periodo di “pausa” che la polistrumentista ha trascorso studiando a livello pratico e teorico per sostenere gli esami al conservatorio. “In questo periodo ho studiato tanto. Sia a livello teorico per portarmi avanti con gli esami al conservatorio, sia ‘sul campo’, andando a molti festival” ha detto la Michelin durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo singolo.

Francesca Michielin: “Cheyenne, uno dei pochissimi brani che non ho scritto io”

Questo nuovo singolo dal cuore synth e ballabile ha visto Francesca Michielin proseguire verso sonorità urban come aveva già fatto durante il tour nei club dove aveva inserito in scaletta Monster di Kanye West. Il rapper e produttore discografico è fonte di ispirazione per l’artista che a TgCom ha detto: “Kanye West è esattamente la chiave. Quando mi sono messa a lavorare sui brani nuovi mi sono interrogata su quello che mi faceva stare meglio e quella canzone mi ha aperto gli occhi su ciò che mi piace fare. Per questo in questo progetto sto sperimentando in quell’ottica anche a livello di testi”. Così è arrivato Cheyenne, un singolo in cui la voce di Francesca si sposa alla perfezione con quella di Charlie Charles alla consolle. “E’ una canzone che non ha una vocalità molto fitta e serrata – ha spiegato l’artista che ha poi precisato – “dal punto di vista testuale è molto fluida, è come un fiume in piena. Ad oggi è uno dei pochissimi brani che non ho scritto io ma l’ho scelto perché lo sentivo particolarmente”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA