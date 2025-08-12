La cantante Francesca Michielin è sempre più felice e innamorata al fianco del suo fidanzato Davide Spigarolo: ecco chi è e di cosa si occupa

La vita amorosa di Francesca Michielin ruota attorno al fidanzato Davide Spigarolo, entrato nella sua vita in in punta di piedi, dopo una delusione sentimentale. Prima di incontrare l’osteopata e personal trainer, infatti, la cantante si stava leccando le ferite per la fine improvvisa di una relazione che sembrava promettere bene. Una ferita bruciante per Francesca che in Davide ha poi trovato la persona affidabile che sognava.

In una recente intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo, la Michielin ha svelato il segreto della sua relazione con Davide Spigarolo, spiegando che si sostengono ogni giorno. “Il mio cuore batte e batte bene. In una vita così frenetica penso sia importante trovare qualcuno che ti supporti e sopporti”, ha detto la cantante. Davide è quello giusto, non ha dubbi Francesca Michielin che infatti oggi è tornata a sorridere.

Francesca Michielin, la rinascita sentimentale con il fidanzato Davide Spigarolo: “Sono felice perché…”

“È entrata la felicità nella mia vita. Forse è quello giusto”, aveva detto la cantante bassanese, parlando del fidanzato, con cui ormai fa coppia fissa da circa tre anni. “Bisogna anche iniziare a scrivere canzoni su cose felici”, le parole della Michielin, sempre più felice e innamorata del suo Davide, sempre presente, talvolta anche con dediche dolci e simpatiche sui social. Insomma, il passato turbolento con l’ex fidanzato è soltanto un ricordo per Francesca, che ha sofferto molto e superato faticosamente il trauma.

“Fu una cosa molto forte da elaborare. Mi disse che ero la donna della sua vita, che ci saremmo sposati e che avremmo costruito una famiglia”, ricorda ancora amareggiata Francesca Michielin. Oggi però la cantautrice bassanese ha definitivamente voltato pagina e non potrebbe chiedere di meglio.