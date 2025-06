Chi è il fidanzato della cantante Francesca Michielin? Regna il mistero sulle questioni di cuore dell’artista di Bassano del Grappa...

Francesca Michielin si lecca le ferite dopo aver troncato con il fidanzato misterioso che l’aveva ghostata

Regna il mistero sulla vita sentimentale della cantante Francesca Michielin. E’ single o ha il fidanzato? Se la domandano i fan e i tanti appassionati di gossip, che guardano con curiosità alle questioni di cuore dell’artista di Bassano del Grappa. Francesca Michielin, non più tardi di qualche mese fa, aveva confidato di essere uscita da una storia d’amore in cui “lui” l’aveva ghostata all’improvviso, sparendo completamente dai radar. Una rottura difficile da digerire e che lei ha affrontato con la canzone Fango in Paradiso, il brano che ha portato al Festival di Sanremo 2025.

“Mi ha scritto sono una volta, dal nulla, per il mio compleanno. Mi ha scritto ‘Auguri'”, confida l’artista trentenne in una intervista a Say Waaad?!. Una storia che ha lasciato i suoi strascichi ma che Francesca Michelin adesso sembra aver superato brillantemente. Tuttavia, non è chiaro se oggi la cantante sia single o fidanzata.

Francesca Michielin, dall’ultima dolorosa rottura ai rumor su Davide Spigarolo

Con l’estate alle porte, i riflettori del gossip sono ben posizionati su Francesca Michielin, a caccia di un fidanzato che forse nemmeno esiste. Vedremo cosa cambierà nel corso delle prossime settimane estive e se un nuovo amore busserà alla porta per la cantante, ammesso che il principe azzurro non sia già arrivato all’insaputa di tutti.

In passato, dagli ambienti del gossip era circolata la voce di una relazione d’amore in atto con Davide Spigarolo, osteopata e personal trainer originario di Bassano del Grappa come lei, con cui la cantante aveva trascorso gran parte delle vacanze. Ma nessuno dei diretti interessati aveva mai confermato l’amore e oggi le voci sono ormai svanite.

