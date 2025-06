Gli alti e bassi di Francesca Michielin, il problema al rene e la rinascita dopo l’operazione: “Non riconoscevo più il mio corpo”

La rinascita di Francesca Michielin dopo un periodo buio dovuto all’asportazione del rene

C’è anche Francesca Michielin tra le protagoniste del Tim Summer Hits 2025. La cantante è in netta ripresa, dopo aver vissuto un periodo non proprio idilliaco dal punto di vista della salute. A causa di un problema ad un rene, che le è stato asportato, la cantante ha attraverso una fase difficile poiché l’intervento l’ha provata parecchio a livello fisico. “Per me è stata una botta perché non riconoscevo più il mio corpo”, ha confidato in una toccante intervista a Verissimo.

“Avevo tanta voglia di fare, di cantare, di tornare sul palco ma il mio fisico mi costringeva a letto per il dolore”, le parole di Francesca Michielin. Con l’aiuto dei medici e con tantissima pazienza e determinazione, la cantante ha recuperato le forze, ritrovando anche la gioia del palco, con Sanremo 2025 e il suo brano Fango in Paradiso. “Andare al Festival di Sanremo è stata la mia rinascita”, ha detto ancora la cantante.

Francesca Michielin e la storia di un amore finito male: “Ho avuto bisogno di tempo”

Oggi Francesca Michielin sembra stare meglio e pare aver messo alle spalle il periodo buio. Sul fronte della vita privata e sentimentale, regna invece il mistero. Sempre nel salotto di Verissimo, la cantante di Fango in Paradiso ha raccontato di aver avuto una frequentazione importante prima di approdare al Festival di Sanremo, ma di aver dovuto fare i conti con una ‘fuga’ improvvisa del diretto interessato.

“E’ stata una storia d’amore di qualche tempo fa ma avevo bisogno di elaborare tutto il dolore che avevo provato e credo di esserci riuscita al meglio. Il lui è sparito dall’oggi al domani”, rivela la Michielin, senza però entrare nei dettagli. Oggi Francesca vuole solo guardare avanti.

