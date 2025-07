Chi è Francesca Michielin, la cantante di Bassano del Grappa che ha vinto X Factor nel 2011? Da quel momento tre Sanremo. È fidanzata?

Francesca Michielin, artista originaria di Bassano del Grappa che ha ottenuto un successo importante a X Factor nel 2011, ha preso poi parte al Festival di Sanremo in diverse occasioni, ottenendo il secondo posto nel 2016 (con annessa partecipazione all’Eurovision) e poi nel 2021 in coppia con Fedez. Nel 2025 per la cantante è arrivato il terzo Sanremo con “Fango in paradiso” che l’ha vista posizionarsi al ventunesimo posto, dopo importanti successi nelle precedenti edizioni.

Di recente la Michielin è finita nel mirino degli haters, che l’hanno insultata per quel che riguarda la sua forma fisica. Già in passato era stata vittima di bodyshaming, nel mirino di chi ne ha sempre criticato forma fisica, taglio di capelli o modo di vestire. “A me non frega niente, perché so cosa il mio corpo ha vissuto e ho le spalle abbastanza larghe” ha scritto la cantante, proseguendo: “Penso alle tante ragazze giovani che ricevono e leggono questi commenti”. Una risposta decisa e definita contro il bodyshaming.

Francesca Michielin è fidanzata? Come è finita con Davide Spigarolo

Per quanto riguarda la vita privata, non è chiaro se Francesca Michielin sia o meno fidanzata. Sappiamo che per diverso tempo la cantante è stata legata a Davide Spigarolo, osteopatia e personal trainer originario di Bassano del Grappa, proprio come lei. I due si sono spesso fotografati insieme, in viaggi o esperienze varie, l’ultimo un bel giro in Ferrari ad ottobre dell’anno scorso. Da quel momento sui social di entrambi non si vedono più foto insieme: non ci sono, infatti, scatti che confermino che il loro amore prosegue ancora. Dopo Sanremo la Michielin aveva parlato di un ex fidanzato che l’ha “ghostata”, ovvero che è sparito nel nulla dopo averle dichiarato amore e aver fatto importanti progetti con lei, ma non è chiaro se sia Davide o un altro uomo appartenente al passato.

