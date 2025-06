Francesca Michielin, un nome e una garanzia. Amatissima dal suo pubblico, la ragazza non ha mai smesso di ricevere consensi dai fan che la apprezzano per la sua grande semplicità e per il suo talento. Divenuta ancor più famosa dopo una collaborazione con Fedez, oggi porta avanti la sua vita e la sua carriera anche se non sono mancati i piccoli momenti di difficoltà come una malattia al rene che per un certo periodo l’ha allontanata dal palcoscenico. Fortunatamente ha sempre avuto al suo fianco il fidanzato Davide Spigarolo.

“Il mio cuore batte, batte bene. Facendo questa vita frenetica è“, aveva detto Francesca Michielin a Verissimo. La cantante veneta non ha mai nascosto di essere innamoratissima del fidanzato, personal trainer e osteopata figlio di un ex atleta olimpica, la mezzofondista Gabriella Dorio. Nel 2023, una caduta dolorosissima: alla cantante è stato asportato un rene dopo una malattia importante che ha richiesto un momento di pausa per recuperare. Spesso, durante alcune interviste aveva raccontato di come nonostante l’operazione gli abbia salvato la vita, sia difficile rendersi conto che il suo corpo oggi non è più quello di una volta.

Francesca Michielin, come ha scoperto la malattia al rene: il sintomo ogni volta che cantava

“Per me, che con il corpo lavoro, è iniziato un momento di grandissima crisi perché non riuscivo più a cantare bene, sentivo il diaframma completamente bloccato“, aveva detto Francesca Michielin, che ha affrontato un intervento di nefrectomia dopo essersi resa conto di avere dolori addominali sempre più insostenibili mentre faceva le prove di canto. Ogni giorno stava sempre peggio e così ha dovuto accettare di vivere senza un rene per il suo bene. A colpire i fan è stato anche il racconto a Verissimo sul suo ex fidanzato, che dopo averle promesso di sposarla e avere figli con lei, è sparito da un giorno all’altro. Si tratta del protagonista della canzone Fango in Paradiso, cantata a Sanremo 2025.