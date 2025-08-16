Francesca Michielin, chi è? Vita e carriera della 30enne cantautrice e polistrumentista veneta: la storia con Davide Spigarolo e...

FRANCESCA MICHIELIN, LA COLLABORAZIONE CON MARGHERITA BUY PER …

Francesca Michielin, chi è la cantautrice e polistrumentista che questa sera farà parte del ricco parterre di ospiti di “Evviva!”, lo show in musica (in onda a partire dalle 20.35 su Rai 1) condotto da Gianni Morandi e in cui si ripercorrerà la storia del servizio pubblico nel nostro Paese attraverso quello sterminato scrigno di tesori che sono le Teche Rai? Con la presenza, assieme anche ad Amadeus e Roberto Vecchioni, della 30enne artista originaria di Bassano del Grappa, possiamo cogliere l’occasione per raccontare qualcosa di lei non solo dal punto di vista della carriera e delle sue ultime uscite discografiche ma anche riguardo le sue condizioni di salute, dal momento che di recente si è aperta su un delicato intervento che ha dovuto subire. Tuttavia, in attesa di rivederla sul piccolo schermo stasera sulla rete ammiraglia del servizio pubblico, partiamo proprio dalla biografia di Francesca Michielin e…

… dal 1995, anno di nascita di Francesca Michielin, originaria della provincia vicentina e che, sin da piccola, si è avvicinata al mondo della musica. La futura cantautrice, infatti, aveva ‘esordito’ cantando nel coro della parrocchia del proprio paese, cominciando intanto a suonare uno strumento in una piccola band studentesca e persino in un coro gospel: la data spartiacque, oltre che il suo primo contatto col mondo dello showbiz televisivo, risale invece al 2011, quando aveva partecipato alla quinta edizione di “X Factor” e trionfando nel team guidato da Simona Ventura. La vittoria nel talent show musicale ha dato, è il caso di dirlo, il ‘la’ alla sua carriera che negli ultimi quattordici anni ha visto la Michielin ottenere pure un lusinghiero secondo posto a Sanremo in ben due occasioni (nel 2016 e nel 2021), senza dimenticare i quattro Music Awards in carniere ottenuti grazie a cinque album, ma un sesto è probabilmente in arrivo.

MICHIELIN, LA STORIA D’AMORE CON DAVIDE SPIGAROLO E…

Se a livello privato, Francesca Michielin è legata sentimentalmente al personal trainer Davide Spigarolo, figlio d’arte dell’ex mezzofondista Gabriella Dorio, qui possiamo ricordare che a giugno è uscito il suo nuovo singolo, forse un antipasto della musica che l’artista veneta proporrà presto ai suoi fan: “Questo video vuole invitare tutti a essere se stessi, anche con i propri lati più oscuri, introspettivi e liberare la propria energia”. Il singolo omonimo “Francesca”, accompagnato da un videoclip in cui sono protagoniste proprio la 30enne cantautrice e l’attrice Margherita Buy (per la regia di Danilo Burbani) è stata l’occasione per le due donne di lavorare assieme. “Umanamente Francesca è particolarmente vicina a quello che a me piace in un artista, ha una grande sensibilità” aveva detto di lei la 63enne interprete capitolina, parlando della Michielin come di una persona molto attenta ad aprirsi verso altre forme d’arte.

Invece, per quanto concerne le condizioni di salute di Francesca Michielin a cui si accennava in apertura, possiamo rifarci a post pubblicato di recente e in cui ricorda la nefrectomia (ossia l’asportazione di un rene) subita due anni fa, e il lungo percorso di recupero e ‘rinascita’ che l’ha vista protagonista. “Mi hanno tolto un rene. È una cosa un po’ pesante ma ora sto bene e ci scherzo su” aveva detto durante l’ospitata a “Stasera C’è Cattelan”, accennando al delicato intervento a cui aveva dovuto sottoporsi.

“Oggi festeggio i due anni delle mie cuciture. Non avrei mai immaginato che mi avrebbero tolto un pezzo” aveva esordito su Instagram e allegando al messaggio un video con un collage di vari momenti. “La nostra società vorrebbe che fossimo sempre felici, prestanti e in forma, ma il dolore è parte della crescita (…) e questa avventura mi ha reso una Francesca nuova”: forse è pure questo il senso del titolo del suo ultimo singolo e, in chiusura di post, la Michelin aveva scritto: “La strada non è finita, ma io sono orgogliosa di me e di te, caro corpo (…) In un mondo che prigioniero è, il mio corpo libero sei tu”.