Classe 1995, originaria di Bassano del Grappa; solo 30 anni, ma sembra parte del mondo dello spettacolo da una vita. Francesca Michielin ha esordito nel mondo della musica quando ancora non aveva compiuto la maggiore età; ai tempi si cimentava con l’esperienza a X Factor e, a dispetto del fattore anagrafico, riuscì a conquistare la vittoria. Qualche anno fa è tornata proprio nel talent ma in vesti diverse; da conduttrice, segno di una versatilità artistica acquisita nel tempo.

Ma chi è Francesca Michielin, anche oltre la passione e il successo nel mondo della musica? Molto riservata a proposito della sua vita privata ma con un rapporto solido e costante con i suoi fan. Lo ha dimostrato in particolare lo scorso anno in un momento particolarmente difficile; a causa della malattia, si ritrovò ad annullare diverse tappe in giro per l’Italia e solo successivamente ha chiarito – senza dimenticare l’ironia – quanto le è accaduto.

Malattia Francesca Michielin: “Ho avuto un problema ad un rene…”

“E’ stata una cosa un po’ pesante, ho avuto un problema ad un rene ma si può vivere anche senza… Da oggi dirò ‘colpo di rene’”. Scherzava così Francesca Michielin intervistata da Alessandro Cattelan qualche tempo fa. Nessun riferimento alla malattia o patologia alla base dell’operazione e l’asportazione del rene ma, con il sorriso, ha sottolineato di aver ritrovato la piena forma come dimostrato anche dai suoi successi professionali nel corso dell’ultimo periodo. Non ultima la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025; un’esperienza che è sempre tra le migliori delle vetrine e che lei ha portato avanti sempre con il sorriso nonostante un evento particolarmente sfortunato a pochi giorni dalla prima serata.

“Sono caduta anche stavolta”, scherzava sui social Francesca Michielin commentando il piccolo e sfortunato incidente durante le prove del Festival di Sanremo 2025. La cantante è infatti scivolata dalle scale dell’Ariston; la sua caviglia non ha retto il colpo ed ha dovuto proseguire la kermesse supportata da un tutore. Fortunatamente il valore delle sue performance non è stato pregiudicato dall’infortunio, anzi; è emerso ulteriormente il suo spirito brioso e ottimista anche in circostanze difficili.