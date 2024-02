Francesca Michielin choc: “Mi hanno tolto un rene”/ “Ora sto bene, si può vivere anche senza”

Francesca Michielin svela perché è stata male in estate e cosa le è accaduto: “Asportato un rene”

La scorsa estate, Francesca Michielin si è trovata costretta ad annullare alcune tappe del suo tour. La cantante aveva allarmato i suoi fan, dichiarando che, per questioni di salute, non sarebbe riuscita a rispettare i suoi impegni. “I dolori si sono intensificati e sono diventati insostenibili”, aveva raccontato in un lungo post su Instagram. Dolori che avevano avuto inizio mesi prima, portandola a fare accertamenti più approfonditi: “Ho cercato di conviverci, continuando a fare la mia vita, nonostante la presenza costante del dolore, ma l’ho fatto perché amo il mio lavoro e amo condividerlo con voi, e mi sono così scoperta molto più forte di quanto pensassi”, ha poi spiegato.

Da lì la necessità di un intervento, le cui precise motivazioni però Francesca Michielin non ha mai rivelato. Lo ha fatto però nel corso dell’intervista rilasciata ad Alessandro Cattelan nella puntata del 30 gennaio di Stasera C’è Cattelan.

Francesca Michielin, asportato un rene: “Ora sto bene”

“Hai raccontato dell’operazione senza specificare, c’era un po’ di apprensione fra i fan. Mi sembra che tu stia bene, che cosa è successo?”, ha chiesto il conduttore alla cantante. Michielin ha dunque spiegato: “È una cosa un po’ pesante, i miei amici mi hanno detto ‘dopo aver scritto il cuore è un organo, il tuo prossimo disco si chiamerà il rene è un organo'”. Cattelan ha quindi chiesto alla cantante se avesse avuto un problema al rene, ricevendo un’inaspettata conferma in risposta.

“Sì, da oggi in poi dirò ‘un colpo di rene’ anziché ‘un colpo di reni'”, ha dichiarato Michielin, ammettendo poi di aver oggi soltanto un rene. “Si, si può vivere anche senza. – ha spiegato – Io ci rido su questa cosa, quando mi dicono frasi come ‘cosa un rene’, rispondo ‘no, altirmenti rimango al verde’. Faccio diverse gag”, ha concluso la cantautrice.











