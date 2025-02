Francesca Michielin, la preoccupazione dei fan per la malattia e l’operazione di rimozione del rene

La vita privata di Francesca Michielin è stata piuttosto movimentata negli ultimi anni. Dalla storia d’amore con il fidanzato Davide Spigarolo, che fa battere il cuore della cantante dal 2022, alla malattia che recentemente l’ha costretta ad un’operazione per la rimozione del rene. Lo ha raccontato la stessa cantante, poche settimane fa, in una intervista rilasciata nel salotto di Stasera c’è Cattelan. Nella chiacchierata col padrone di casa, tuttavia, Francesca non ha spiegato la causa all’origine dell’intervento.

Il professor Umberto Capitanio, esperto in ricerca scientifica sul tumore del rene all’Ospedale San Raffaele di Milano, ha spiegato – secondo un articolo riportato da Vanity Fair – che l’asportazione del rene si esegue prevalentemente in due casi: quando vi è un tumore che richiede l’asportazione chirurgica o quando il rene perde la sua funzionalità. Francesca Michielin, da questo punto di vista, non ha fatto ulteriori precisazioni.

Francesca Michielin, l’amore sorride grazie al fidanzato Davide Spigarolo

Di sicuro al suo fianco c’è sempre il fidanzato Davide Spigarolo, osteopata e personal trainer per cui Francesca Michielin ha perso la testa qualche anno fa. Benché sia innamoratissima, la cantante preferisce separare la vita sentimentale da quella lavorativa ed è difficile scovare in rete aggiornamenti freschi sulla vita di coppia.

In una intervista di qualche tempo fa a Verissimo, tuttavia, Francesca aveva assicurato che con Davide tutto stava procedendo al meglio. “Pare che tra noi funzioni”, aveva detto la cantante nel salotto di Silvia Toffanin, trattenendo l’emozione. “Il mio cuore batte e non è facile in questa vita frenetica trovare chi ti sopporta e chi ti supporta”.

