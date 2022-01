Francesca Michielin direttrice d’orchestra per Emma a Sanremo 2022/ “Orgogliosa”

Nuova avventura per Francesca Michielin al Festival di Sanremo, questa volta in una nuova veste. Arrivata seconda lo scorso anno in coppia con Fedez, con la canzone “Chiamami per nome”, la celebre artista sarà la direttrice d’orchestra di Emma Marrone. La cantante 37enne, di ritorno all’Ariston dieci anni dopo la vittoria con “Non è l’inferno”, è in gara con il brano “Ogni volta è così”.

Manuel Bortuzzo/ Il giovane nuotatore pronto a lasciare il GF VIP, e Manila Nazzaro..

L’annuncio è arrivato oggi attraverso i social network: sia Francesca Michielin che Emma hanno infiammato i fan con l’ufficialità della collaborazione. Polistrumentista e cantautrice, la 26enne ha accettato la proposta di Emma senza esitare. La giudice di X Factor ha sottolineato: «Sono felice e onorata di averla al mio fianco in questa avventura! Un modo per festeggiare i suoi 10 anni di carriera e per dimostrare ancora quanto siamo coraggiose e quanto amiamo la musica».

Jessica Selassiè/ Sta nascendo l'amore con Barù? Ma il food blogger è criptico...

FRANCESCA MICHIELIN: “SONO ORGOGLIOSA”

«Si torna a Sanremo!», l’annuncio di Francesca Michielin in un lungo post pubblicato su Facebook. La cantante di Bassano del Grappa ha poi proseguito: «Ma questa è una nuova prima volta in riviera: dirigerò l’orchestra per Emma Marrone! È qualcosa di mega emozionante perché ho seguito la carriera di Emma fin dal suo primo provino, pochi mesi prima di affrontare il mio. E la adoro per essere un’artista diretta e senza retropensieri». L’eccitazione per la nuova avventura è tanta, ha rimarcato Francesca Michielin: «Sono onorata di confrontarmi con un’orchestra di grandi maestri e di vivere il festival da un’altra prospettiva, orchestrando, imparando, vivendo con i musicisti la dinamica e l’interpretazione di un pezzo che vi farà commuovere».

LEGGI ANCHE:

Giacomo Urtis, "Ho frequentato cantante famoso"/ Nuova bomba: "Non Mengoni, ma è..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA