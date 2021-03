Francesca Michielin e Fedez “Chiamami per nome”/ L’autotune non salva Fedez, sono ancora favoriti? (Sanremo)

A Sanremo 2021 Fedez e Francesca Michielin puntano tutto sul televoto…

Francesca Michielin e Fedez sono arrivati al Festival di Sanremo 2021 tra grandi favoriti, secondo bookmakers. La coppia è salita sul palco in occasione della prima serata, di martedì 2 marzo, con il brano “Chiamami per nome”, scritto dai cantanti stessi insieme a Mahmood, Dargen D’Amico, Davide Simonetta e Alessandro Raina. Al termine delle esibizioni dei primi 13 big in gara è stata rivelata la classifica provvisoria: i due cantanti si sono posizionati al quinto posto. Fedez e Francesca Michielin non si sono esibiti durante la seconda serata, ma al termine delle esibizioni è stata rivelata la classifica provvisoria aggiornata con tutti i 26 big in gara: i due artisti sono scesi di due posizioni, al settimo posto. Durante la terza serata, dedicata alle cover, Fedez e Francesca Michielin si sono esibiti in un medley di canzoni storiche, da “Fiumi di parole” dei Jalisse a Felicità di “Al Bano” e Romina.

Fedez e Francesca Michielin: restano i favoriti?

Fedez e Francesca Michielin si sono calati nei panni di coppie iconiche, citando anche Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. La performance ha conquistato i social: “Sono bellissimi, mi stanno piacendo”, “Troppo forte il medley, un’esibizione allegra” e “Che tenerezza Fedez, è agitato ma finge di non esserlo”, hanno scritto alcuni utenti. Il loro medley ha convinto meno l’orchestra del Festival che gli ha assegnato il 21esimo posto. Inaspettatamente la coppia non è presente nella top ten della classifica generale (guidata da Ermal Meta). Nonostante tutto, Fedez e Francesca Michelin continuano a restare i favoriti per la vittoria secondo i bookmakers: sono dati a 5.50 dalla Stai. Inoltre, dopo sole 24 ore dalla pubblicazione, “Chiamami per nome” è arrivata al primo posto dei brani più ascoltati su Spotify Italia, iTunes Italia, Apple Music e anche su Amazon Music. E il video ufficiale, che è stato girato in alcuni dei teatri più iconici di Milano, ha superato in poche ore 1.5 milioni di visualizzazioni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA