Francesca Michielin è fidanzata? Fino ad un anno fa le foto insieme a Davide Spigarolo, osteopata e personal trainer. Ora c'è un altro uomo?

A Sanremo 2025 Francesca Michielin si è presentata con “Fango in paradiso”, una canzone che parla di un ex fidanzato scomparso nel nulla. Da quell’ex che l’ha “ghostata”, la Michielin ha creato una canzone che parla appunto di quello che sarebbero potuti essere e che invece non sono. Non è chiaro chi sia la persona alla quale il brano sanremese è dedicato: la Michielin non ha dimenticato quanto successo, anzi, ne ha fatto una lezione di vita, ma senza rimuginarci troppo sopra. Oggi Francesca Michielin è fidanzata? La domanda è piuttosto spinosa: la risposta, infatti, non è immediata come poteva sembrare qualche mese fa. La cantante, infatti, fino a poco tempo fa era sicuramente fidanzata con un giovane di Bassano del Grappa: Davide Spigarolo.

Davide di professione fa l’osteopata e personal trainer: si occupa inoltre di formare gli atleti in ambito sportivo. I due si sono mostrati insieme sui social in diverse occasioni: prima nel corso di una vacanza insieme, poi mentre assistevano dal vivo ad una gara di Formula 1 con grande emozione da parte di entrambi. La storia sembrava proseguire alla grande ma da circa un anno, non si vedono più foto dei due insieme. Nessuna vacanza, nessuna serata insieme, nessun evento da seguire mano nella mano. Davide non è stato menzionato neppure nella settimana sanremese: non è chiaro, dunque, se la storia prosegua oppure se sia terminata.

Francesca Michielin è fidanzata? Il silenzio dopo Davide

Dopo le foto delle quali abbiamo parlato, in vacanza e a vedere insieme una gara di Formula 1, Davide Spigarolo non ha più pubblicato foto in compagnia della cantante. Dunque, Francesca Michielin è fidanzata? La risposta è incerta: non sappiamo se ci sia o meno un compagno nella vita dell’artista, che non parla mai apertamente della sua vita privata, preferendo appunto mantenerla intima e riservata.