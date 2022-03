Francesca Michielin è in terapia: ecco perchè/ La cantante ora non si nasconde più

Anche la vita dei personaggi famosi è spesso sottoposta a non poco stress a causa degli impegni frequenti e delle pressioni che si è spesso costretti a sostenere. Andare avanti in questo modo alla lunga può essere decisamente faticoso ed è per questo che non manca chi decide di chiedere aiuto a un professionista. Tra gli artisti che lo hanno candidamente ammesso c’è Francesca Michielin, consapevole che le sedute dallo psicologo le abbiano fatto bene.

Francesca Michielin, cambio di look: perchè ha tagliato i capelli?/ La verità è...

La cantante, che si è fatta conoscere con la partecipazione a “X Factor“, non ha alcun timore ad ammettere di essere ricorsa a uno specialista, anzi è sempre più convinta che questa scelta, sollecitata dalla mamma, sia stata quella giusta. Ed è per questo che invita tutti a non vergognarsene se ne dovessero avere la necessità.

EMMA FRANCESCA MICHIELIN COVER BABY ONE MORE TIME BRITNEY SPEARS/ "Più di un omaggio"

Francesca Michielin è da anni in terapia: la motivazione della scelta

Francesca Michielin può finalmente dire di avercela fatta e di essere entrata nel cuore del pubblico. Anche in questa edizione del Festival di Sanremo è stata protagonista, anche se in una veste diversa rispetto a un anno fa: questa volta, infatti, ha fatto da direttrice d’orchestra ad Emma Marrone, oltre ad avere cantato con lei nella serata dedicata alle cover. Ma le soddisfazioni non sono finite qui: il suo brano “Nei tuoi occhi” è stato scelto come colonna sonora di “Marylin ha gli occhi neri“, film con Stefano Accorsi e Miriam Leone.

Francesca Michielin, duetto con Emma/ Diventa direttrice d'orchestra e scrittrice...

La cantante ha inoltre ammesso di essere da anni in terapia, esperienza che ha iniziato a fare dopo avere partecipato al talent show per potere gestire al meglio la popolarità. Lei lo ammette senza problemi ed è anzi convinta di saper gestire in questo modo al meglio le situazioni: “Per fortuna se ne parla perchè ci sono tanti concetti da sdoganare. Quello dello psicologo, per esempio – ha detto in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ -. “Ho iniziato dopo X Factor, anche se non in modo continuativo. All’inizio non lo dicevo, ora non ho problemi a parlarne perchè ne vado fiera, visto che mi sto facendo del bene.” Francesca ha anche ammesso che “tante cose, senza questo aiuto, non sarei riuscita ad affrontarle”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA