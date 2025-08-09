Francesca Michielin torna a parlare della rimozione del rene due anni dopo l'operazione: il lungo post sfogo della cantante su Instagram

Due anni fa, Francesca Michielin subiva una nefrectomia, l’asportazione di un rene, dopo che per mesi aveva sofferto di dolori e fitte lancinanti. Poco tempo dopo, con un post su Instagram, la cantante annunciava di doversi fermare proprio perché costretta a dare priorità alla sua salute e, dunque, a risolvere questo problema. Da quel giorno, sono trascorsi due anni che Michielin ha voluto in qualche modo celebrare con un post su Instagram che è un lungo sfogo nel quale la cantante svela come questo intervento le abbia cambiato la vita.

“Oggi festeggio i due anni delle mie cuciture.”, ha esordito Francesca, spiegando che mai avrebbe immaginato che un giorno le avrebbero “tolto un pezzo”. L’operazione ha portato grandi cambiamenti nella sua vita e, soprattutto, al suo corpo, cosa della quale la cantante apertamente nel suo post: “Ho attraversato questo dolore e ho visto il mio corpo cambiare, dimagrire, gonfiarsi, patire fitte allucinanti, riacquisire muscolatura e poi perdere di nuovo tono, accettare l’imperfezione e ritornare ogni giorno un centimetro più forte”.

Francesca Michielin dopo l’asportazione del rene: “Ho imparato che il dolore è importante”

Se è vero che la rimozione del rene è stata una svolta importante e dolorosa della sua vita, è anche vero che Francesca Michielin ha appreso una lezione di vita importante: “Ho imparato che volere una vita in cui non esiste mai il dolore… è impossibile.”, ha scritto, spiegando come invece la società di oggi voglia tutti sempre felici e perfetti, prestanti e in forma, cosa che nella realtà è impossibile. Il dolore, invece, è parte importante della crescita di ogni essere umano, sia nella vita che nella musica, come Michielin ha tenuto a sottolineare.

A due anni dall’operazione, la cantante ha precisato che “La strada non è finita, ma io sono orgogliosa di me e di te, caro corpo”. Nel video che affianca il lungo post-sfogo di Francesca, vediamo la cantante in vari momenti, difficili e di gioia, di questo suo complesso percorso.